На приличной дистанции: кафе и веранды в Приморье начинают работать с 27 июня

Перегородка между столиками либо расстояние от полутора до двух метров — такое обязательное условие для начала работы всех кафе с летними террасами и верандами. О своей готовности начать работать заявили 85 точек общественного питания Приморского края. Сейчас соблюдение всех необходимых мер проверяют специалисты приморского министерства промышленности и торговли и административные комиссии.