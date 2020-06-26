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Posted 26 июня 2020, 06:13

Published 26 июня 2020, 06:13

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На приличной дистанции: кафе и веранды в Приморье начинают работать с 27 июня

На приличной дистанции: кафе и веранды в Приморье начинают работать с 27 июня

26 июня 2020, 06:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Роспотребнадзор
С субботы, 27 июня, приморцы смогут выпить чашечку кофе на летней террасе. Решение о разрешении работы заведениям общественного питания принято на заседании регионального оперативного штаба. Главное условие: соблюдение всех предписанных Роспотребнадзором требований.

Перегородка между столиками либо расстояние от полутора до двух метров — такое обязательное условие для начала работы всех кафе с летними террасами и верандами. О своей готовности начать работать заявили 85 точек общественного питания Приморского края. Сейчас соблюдение всех необходимых мер проверяют специалисты приморского министерства промышленности и торговли и административные комиссии.

Кроме того, подчеркнули на заседании штаба, для всех посетителей обязательным является соблюдение мер санитарной безопасности — ношение маски, сохранение социальной дистанции так далее. А работникам кафе надлежит регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Как отметил глава региона Олег Кожемяко, сейчас главная задача — не допустить новых вспышек заболевания.

«В общественном транспорте, магазинах, на предприятиях, оказывающих услуги населению, должен соблюдаться санитарный режим, проводиться постоянная дезинфекция», — отметил Олег Кожемяко.

Напомним, что режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня.

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#Новости#Роспотребнадзор#Кафе#Власть#COVID-19
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