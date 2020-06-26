На приличной дистанции: кафе и веранды в Приморье начинают работать с 27 июня

Posted 26 июня 2020, 06:13
Published 26 июня 2020, 06:13
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Перегородка между столиками либо расстояние от полутора до двух метров — такое обязательное условие для начала работы всех кафе с летними террасами и верандами. О своей готовности начать работать заявили 85 точек общественного питания Приморского края. Сейчас соблюдение всех необходимых мер проверяют специалисты приморского министерства промышленности и торговли и административные комиссии.
Кроме того, подчеркнули на заседании штаба, для всех посетителей обязательным является соблюдение мер санитарной безопасности — ношение маски, сохранение социальной дистанции так далее. А работникам кафе надлежит регулярно проводить дезинфекцию помещений.
Как отметил глава региона Олег Кожемяко, сейчас главная задача — не допустить новых вспышек заболевания.
«В общественном транспорте, магазинах, на предприятиях, оказывающих услуги населению, должен соблюдаться санитарный режим, проводиться постоянная дезинфекция», — отметил Олег Кожемяко.
Напомним, что режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня.