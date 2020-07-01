Наш долг: в Приморье началось голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию

Posted 30 июня 2020, 23:33
Published 30 июня 2020, 23:33
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В Приморском крае стартовало основное голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.
Сегодня, в первый день июля, россияне делают важный выбор. В стране началось общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию. Отдать свой голос граждане могут с 8 часов утра до восьми часов вечера.
Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в регионе работает 1 299 стационарных избирательных участков, ещё 46 — мобильные. Кроме того, 211 участков действуют на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.
Абсолютно везде соблюдаются меры безопасности. На входе гражданам проверяют температуру тела, выдают маски и перчатки, одноразовые ручки. Кроме того, контролируется соблюдение полутораметровой социальной дистанции.
Также приморцы могут показывать паспорт в раскрытом виде на расстоянии в своих руках. Бюллетень выдают тоже бесконтактным образом.
Для того, чтобы не допустить большого скопления людей во время голосования 1 июля, с 25 по 30 июня проходило раннее голосование. По состоянию на 10 утра вторника, 30 июня, свой выбор сделали уже почти 40 процентов жителей региона.
Отметим, что ранний способ голосования выбрал и глава Приморья Олег Кожемяко. Он обратился к жителям региона, попросил их исполнить свой гражданский долг и сделать выбор.