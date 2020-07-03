«Термоядерный автобус» поразил приморцев

Posted 3 июля 2020, 00:47
Published 3 июля 2020, 00:47
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
«Вот такой термоядерный автобус 15-го маршрута постоянно возит пассажиров. Их вообще кто-нибудь проверяет перед выпуском на линию?», — недоумевает автор поста в паблике primorye_online.
«Это особый экологический класс!»;
«В Дальнегорске такие тоже присутствуют»;
«Я недавно за ним ехала, чуть не задохнулась»;
«Изношенная техника, последнее уже из нее выжимают»;
«Так трамваем и троллейбусов нет больше. В центре города в жару вообще дышать нечем».
Ранее «Восток-Медиа» писало о лихом водителе автобуса из Владивостока. Он испугал горожан неожиданными и резкими маневрами, попыткой гонок и подрезов. Отмечается, что местные жители успели зафиксировать «шоу» на видеорегистратор и даже отправили его в ГИБДД.