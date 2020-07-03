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Posted 3 июля 2020, 00:47

Published 3 июля 2020, 00:47

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«Термоядерный автобус» поразил приморцев

3 июля 2020, 00:47
Сюжет
Общественный транспорт
Житель Артёма Приморского края опубликовал видео с местным автобусом, из выхлопной трубы которого вылетают потоки газа — слишком много по сравнению с другими автомобилями и общественным транспортом.

«Вот такой термоядерный автобус 15-го маршрута постоянно возит пассажиров. Их вообще кто-нибудь проверяет перед выпуском на линию?», — недоумевает автор поста в паблике primorye_online.

«Это особый экологический класс!»;

«В Дальнегорске такие тоже присутствуют»;

«Я недавно за ним ехала, чуть не задохнулась»;

«Изношенная техника, последнее уже из нее выжимают»;

«Так трамваем и троллейбусов нет больше. В центре города в жару вообще дышать нечем».

Ранее «Восток-Медиа» писало о лихом водителе автобуса из Владивостока. Он испугал горожан неожиданными и резкими маневрами, попыткой гонок и подрезов. Отмечается, что местные жители успели зафиксировать «шоу» на видеорегистратор и даже отправили его в ГИБДД.

#Новости#Общество#Общественный транспорт#Транспорт
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