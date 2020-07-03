«Термоядерный автобус» поразил приморцев

Ранее «Восток-Медиа» писало о лихом водителе автобуса из Владивостока. Он испугал горожан неожиданными и резкими маневрами, попыткой гонок и подрезов. Отмечается, что местные жители успели зафиксировать «шоу» на видеорегистратор и даже отправили его в ГИБДД.