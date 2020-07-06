С кувалдой и в масках: нападавших на заправки разбойников будут судить в Приморье

В Приморье двое мужчин предстанут перед судом за нападение на автозаправочные станции.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, приморцы шли «на дело», взяв с собой оружие, кувалду, арматуру и маски, и совершали преступления, угрожая применением насилия. Первое нападение произошло в ноябре прошлого года в Михайловском районе Приморья. Взяв с собой пневматическое ружье и маски, мужчины сели в автомобиль и приехали на автозаправочную станцию, расположенную в селе Кремова. Один из злодеев напал на кассира. Он выстрелил в окно, разбив стекло, а затем потребовал, чтобы женщина отдала ему все деньги. Испугавшись, оператор передала разбойнику всю выручку в размере 129 000 рублей, после чего преступники скрылись. Однако буквально через два дня они снова решили похитить деньги уже с другой автозаправочной станции. Прихватив с собой кувалду и арматуру, мужчины напали на заправку, расположенную на трассе «Хабаровск–Владивосток». Один из грабителей подпер дверь сторожки, где находился заправщик, а второй разбил кувалдой стекло в помещении станции. К счастью, в это время разбойников спугнули подъехавшие за бензином автомобилисты. Буквально через несколько часов подозреваемые были задержаны. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела, в том числе по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). В настоящее время расследование окончено. Вскоре обвиняемые предстанут перед судом. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 29-летний приморец был осуждён за грабёж продуктового магазина.