vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2020, 10:21

Published 8 июля 2020, 10:21

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

В Приморье женщина избила полицейского игрушечной машинкой

8 июля 2020, 10:21
Сюжет
Происшествие
В Приморье перед судом предстанет женщина, избившая двух полицейских. Жительница Владивостока обвиняется в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе прокуратуры Приморского края, происшествие случилось весной текущего года в квартире дома, расположенного на улице Фадеева в дальневосточной столице.

По версии следствия, женщина находилась дома вместе со своим супругом. Мужчина и женщина были пьяны и устроили дебош. Обеспокоенные соседи позвонили в полицию. Но когда стражи порядка прибыли на вызов, женщина повела себя агрессивно. Она схватила железную игрушечную машинку и стала бить ей одного из представителей власти по голове, второго полицейского дама пинала ногами, также нанося удары по голове. В результате оба мужчины получили сотрясение мозга.

В отношении неадекватной дамы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе расследования женщина признала свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 35-летняя жительница города Большой Камень дважды ударила полицейского рукой по лицу. Женщину также будут судить.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика