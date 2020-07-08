В Приморье женщина избила полицейского игрушечной машинкой

По версии следствия, женщина находилась дома вместе со своим супругом. Мужчина и женщина были пьяны и устроили дебош. Обеспокоенные соседи позвонили в полицию. Но когда стражи порядка прибыли на вызов, женщина повела себя агрессивно. Она схватила железную игрушечную машинку и стала бить ей одного из представителей власти по голове, второго полицейского дама пинала ногами, также нанося удары по голове. В результате оба мужчины получили сотрясение мозга.