В Приморье женщина избила полицейского игрушечной машинкой

Posted 8 июля 2020, 10:21
Published 8 июля 2020, 10:21
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе прокуратуры Приморского края, происшествие случилось весной текущего года в квартире дома, расположенного на улице Фадеева в дальневосточной столице.
По версии следствия, женщина находилась дома вместе со своим супругом. Мужчина и женщина были пьяны и устроили дебош. Обеспокоенные соседи позвонили в полицию. Но когда стражи порядка прибыли на вызов, женщина повела себя агрессивно. Она схватила железную игрушечную машинку и стала бить ей одного из представителей власти по голове, второго полицейского дама пинала ногами, также нанося удары по голове. В результате оба мужчины получили сотрясение мозга.
В отношении неадекватной дамы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В ходе расследования женщина признала свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 35-летняя жительница города Большой Камень дважды ударила полицейского рукой по лицу. Женщину также будут судить.