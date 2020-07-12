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Posted 12 июля 2020, 08:16

Published 12 июля 2020, 08:16

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Фургал не уйдет один? В правительстве Хабаровского края ведут обыски

Фургал не уйдет один? В правительстве Хабаровского края ведут обыски

12 июля 2020, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Согласно данным тг-канала «Нешпорт» в правительстве Хабаровского края начались обыски. Под внимание силовых служб попал не только глава региона, но и ряд «первых лиц», которые могут иметь участие к организации протестных митингов по краю.

Политологи подозревают, что дело может коснуться непосредственно трёх связанных с губернатором чиновников. В частности, первого зампреда Владимира Хлапова, пресс-секретаря губернатора Надежды Томченко и помощника Фургала Захара Синяговского.

Примечательно, что Томченко первой начала бить тревогу в официальном инстаграме главы региона. Она отмечала, что «некто» угрожал ей заведением уголовного дела.

«За что — сказать сложно. Думаю, или экстремизм или якобы организация митинга», — писала пресс-секретарь губернатора.

Эксперты отмечают, что вчерашний митинг был мало похож на стихийное мероприятие. Политолог Андрей Кудисов отметил, что и маршрут шествия, и лозунги — все выдавало руку профессионала и было организовано по известной и проверенной схеме, которую ясно прослеживают специалисты.

Также неофициальные источники отмечали возможную причастность к организации митингов ближайшего помощника арестованного губернатора Захара Синяговского и первого зампреда Владимира Хлапова.

Показательно, что сегодня, во время обысков, протесты явно «сдулись». Еще вчера на улицы края вышло около 12 тысяч человек. Сегодня их число едва превысило пару тысяч. Связывают это именно с тем, что предполагаемые «идейные вдохновители» сейчас заняты в процессе обыска. По мнению экспертов, две тысячи — это все, что смогли собрать рядовые чиновники правительства.

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#Новости#Хабаровский край#Власть
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