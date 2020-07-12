Фургал не уйдет один? В правительстве Хабаровского края ведут обыски

Показательно, что сегодня, во время обысков, протесты явно «сдулись». Еще вчера на улицы края вышло около 12 тысяч человек. Сегодня их число едва превысило пару тысяч. Связывают это именно с тем, что предполагаемые «идейные вдохновители» сейчас заняты в процессе обыска. По мнению экспертов, две тысячи — это все, что смогли собрать рядовые чиновники правительства.