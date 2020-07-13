Трутнев откровенно рассказал, что ждёт Хабаровский край после ареста Фургала

«Чего ждать Хабаровскому краю? Хабаровский край будет выбирать губернатора. Естественно будет решение Президента Российской Федерации, если он примет решение об отстранении от должности, естественно будет решение суда. Сказать честно, я уверен, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного железного обоснования. Но еще раз повторю, принимать решение будет суд. Если судом и Президентом будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы. Хабаровский край уже продемонстрировал, что он может определять свою волю, кого хочет видеть губернатором. Я думаю, что так и будет происходить. Мы с уважением отнесемся к выбору жителей Хабаровского края», - заверил полпред президента.