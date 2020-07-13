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Posted 13 июля 2020, 11:44

Published 13 июля 2020, 11:44

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Юрий Трутнев

Трутнев откровенно рассказал, что ждёт Хабаровский край после ареста Фургала

13 июля 2020, 11:44
Фото: Медиахолдинг1Mi. Юрий Трутнев
Жители Хабаровского края имеют право выразить своё мнение в отношении происходящих в регионе событий – об этом 13 июля заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«У людей есть право выражать свое мнение. Событие, скажем так, жёсткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция», - отметил вице-премьер, который в понедельник прибыл в Хабаровский край.

В этот же день в рамках встречи с представителями СМИ Юрий Трутнев откровенно ответил на вопросы журналистов, в том числе достаточно резкие и неудобные. Также полпред не скрывал, что хабаровчан ждут новые выборы главы региона.

«Чего ждать Хабаровскому краю? Хабаровский край будет выбирать губернатора. Естественно будет решение Президента Российской Федерации, если он примет решение об отстранении от должности, естественно будет решение суда. Сказать честно, я уверен, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного железного обоснования. Но еще раз повторю, принимать решение будет суд. Если судом и Президентом будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы. Хабаровский край уже продемонстрировал, что он может определять свою волю, кого хочет видеть губернатором. Я думаю, что так и будет происходить. Мы с уважением отнесемся к выбору жителей Хабаровского края», - заверил полпред президента.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается в организации покушения на убийства и убийство нескольких предпринимателей. По версии следствия, все преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и в Приамурье.

Сергей Фургал был задержан вместе с еще четырьмя людьми, которые, по версии следствия, также были активными участниками преступной группы. Всем предъявлены обвинения. В четверг, 9 июля, главу Хабаровского края привезли в Москву. 10 июля суд принял решение об аресте чиновника на два месяца, до 9 сентября.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 11 и 12 июля в Хабаровском крае прошла волна митингов в поддержку Сергея Фургала.

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