Новые маршруты и схемы: изменения в работе автобусов анонсировали во Владивостоке

Кроме того, с 18 июля во Владивостоке маршрут № 44Д «Станция Угольная – ВГУЭС» будет продлён до остановки «Фуникулер», а маршрут № 42 «Садгород – Вторая Речка – Садгород» – до дома № 30 по улице Свердлова, а также дома № 21 по улице Главная.