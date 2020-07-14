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Posted 14 июля 2020, 10:39

Published 14 июля 2020, 10:39

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Новые маршруты и схемы: изменения в работе автобусов анонсировали во Владивостоке

14 июля 2020, 10:39
Изменения в работе автобусов ожидают в ближайшие дни жителей Владивостока.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации краевого центра, в субботу, 18 июля, на дорогах столицы Приморья появится новый муниципальный автобусный маршрут № 5 «Катерная – Площадь Борцов Революции – Катерная».

Работать на маршруте будут десять новых автобусов среднего класса. Интервал движения на маршруте составит 12 минут.

В мэрии подчеркнули, что теперь жители Первомайского района Владивостока, воспользовавшись данным маршрутом, смогут быстро добраться в центр города и обратно.

Кроме того, с 18 июля во Владивостоке маршрут № 44Д «Станция Угольная – ВГУЭС» будет продлён до остановки «Фуникулер», а маршрут № 42 «Садгород – Вторая Речка – Садгород» – до дома № 30 по улице Свердлова, а также дома № 21 по улице Главная.

Хорошая новость есть и для жителей 64-го микрорайона: теперь на маршруте № 66 «64 микрорайон – Площадь Борцов Революции» увеличивается количество автобусов. 14 единиц общественного транспорта будут ходить с интервалом 8 минут в будние дни и 8 единиц с интервалом 13 минут в выходные и праздники.

Маршрут № 98Ц «Луговая – Площадь Борцов Революции – Снеговая Падь – Луговая» теперь будет начинать движение не с остановки «Луговая», а от остановки «Поликлиника № 9». Как рассказали в мэрии Владивостока, это позволит перевозить пассажиров в направлении «Баляева – Площадь Борцов Революции» без заезда на Луговую.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по словам начальника транспортного управления Владивостока Александра Иванова, город переходит на качественно новый уровень развития общественного транспорта.

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