Тарифные войны: как выросла стоимость коммунальных услуг на Дальнем Востоке с 1 июля

Posted 16 июля 2020, 12:11
Published 16 июля 2020, 12:11
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Впрочем, и представители дальневосточного бизнеса тоже отмечают весомость нагрузки: перекрестное субсидирование, за счет которого покрываются «облегченные» тарифы для людей, является тяжелым беременем для каждой компании.
Светит в копеечку
Многие жители Дальнего Востока еще с 90х годов приобрели привычку экономить: одна лампочка в люстре, отключение всех электроприборов после эксплуатации и многое другое. Несмотря на то, что у молодого поколения такие «бабушкины лайфхаки» вызывают усмешку, кажется, скоро придется брать их на вооружение всем.
«Когда власти говорят, что тарифы вырастут на незначительные суммы, с моей точки зрения, они слегка лукавят, - говорит жительница Владивостока Елена Дмитриченко. – Оплачивая квитанции, я замечаю, что платить приходится больше. Причем, в среднем, на одну – две тысячи».
Как отметила жительница города, привычка ее мамы экономить воду и свет, становится для нее самой все более и более понятной – переходить в разряд должников не хочется, равно как и отказываться от многих привычных вещей.
Если просто сравнить цифры, то по дальневосточному федеральному округу получается такая картина:
в Приморье тариф за электроэнергию с 1 июля вырос на 4,47%
в Хабаровском крае – на 3,96%
в Амурской области – на 4,83%
в ЕАО - 1,25%
в Якутии - 5,01%.
в Магадане - 4,04 %
на Сахалине – 3,77%
на Камчатке – 0%
на Чукотке – 0,95%
в Бурятии - 4,21%.
в Забайкальском крае - 4,55%
Если разложить более детально, то получается, что повышение цен на электроэнергию выглядит так:
Приморский край. Было 3, 8. С 1 июля стало 3,97 рубля за киловатт-час.
Хабаровский край. Было 4,55. Стало 4,73 рубля за киловатт-час.
Амурская область. Было 3,73. Стало 3,91 рубля за киловатт-час.
ЕАО Было 4. Стало 4,05 рубля за киловатт-час.
Якутия. Было 6,19. Стало 6,5 рубля за киловатт-час.
Магаданская область. Было 7,17. Стало 7,46 рубля за киловатт-час.
Сахалинская область. Было 4,24. Стало 4,4 рубля за киловатт-час.
Камчатский край 6,686 было и осталось
Чукотка Было 8,42 Стало 8,5,
Забайкальский край. Было 3,08. Стало 3,22
Бурятия. Было 4,04. Стало 4,21
Индексация в один заход
В 2019 году рост тарифов правительство «растянуло» на два этапа: один – в начале года, второй – в середине. В 2020 году руководство страны решило сделать все в один заход. Сразу.
«Стоимость коммунальных услуг в России индексируется в июле каждого года, чтобы рост тарифов оказывал меньшее влияние на инфляцию в стране. Несколько лет назад индексацию проводили с 1 января, и она влияла на разгон годовой инфляции. Летом инфляция всегда замедляется из-за сезонного снижения цен на овощи и фрукты, так что повышение тарифов даёт менее болезненный результат», - говорит экономист Александр Киктенко.
В среднем, на Дальнем Востоке все тарифы на ЖКХ подорожали на 4%. Конечно, это крайне относительная цифра: просто что-то выросло сильнее, что - то меньше. Однако приведение к некому общему знаменателю, дает именно такой результат.
Если делать расклад по регионам по регионам ДФО, то картина получается следующая:
Республика Саха (Якутия) – 5%
Республика Бурятия – 5%
Приморский край – 4,5%
Хабаровский край – 4%
Забайкальский край – 4,7%
Камчатский край – 4%
Амурская область – 4,7%
Магаданская область – 4%
Сахалинская область – 3,9%
Еврейский автономный округ – 4,9%
Чукотский автономный округ – 4%
Возьмем от бизнеса
Впрочем, весомая нагрузка ложится не только на кошельки жителей. Платить за относительно льготные тарифы (а они для населения рассчитываются по сниженной ставки, упростим процесс объяснения) приходится бизнесу. На Дальнем Востоке до сих пор действует такая программа как перекрестное субсидирование. При чем Минэнерго уже не первый год пытается прекратить действие программы, но пока все усилия идут прахом.
Система субсидирования тарифов на электроэнергию в ДФО была введена по инициативе Минвостокразвития с 2017 года сроком на три года. Но уже в 2018 году вице-премьер, отвечающий за развитие Дальнего Востока, Юрий Трутнев поднял вопрос о продлении её действия ещё на 10 лет. Предложение объяснимо не понравилось потребителям ОРЭМ, а также Минэнерго, одной из ключевых задач которого является сдерживание энергоцен. Ключевой спор разгорелся вокруг эффективности оказываемой поддержки, объём которой неуклонно рос. Если в 2017 году объём субсидии ДФО, выплаченной потребителями ОРЭМ в виде спецнадбавки к цене мощности, составил 24 млрд рублей, то в 2018 году он оценивался в 35 млрд, а прогноз на 2019 год составлял 40–45 млрд рублей.
«Можно сказать, что поставщики электроэнергии получают убыток от населения, которое недоплачивает за услуги. Этот убыток компенсируется от реализации энергии бизнесу и ряду других сфер», - говорит экономит Александр Киктенко.
То есть, иначе говоря, сдерживание роста тарифов идет за счет тех предприятий, которые покрывают убытки энергокомпаний. Практику перекрестного субсидирования уже не первый год называют тормозом, сдерживающим развитие отрасли. Однако и отказаться от нее пока невозможно: тогда бремя оплаты той же электроэнергии станет непосильным.
«За это время население и другие категории потребителей, для которых сохраняются выгодные расценки, привыкло к существующим заниженным тарифам и воспринимает их как должное. Для части населения, живущей на грани бедности, они и так высоки. При этом по регионам тарифы очень неравномерны. Где-то они приближаются к рыночным, а где-то существенно занижены. В любом случае тарифные решения принимают для себя сами регионы, и происходит это вне зависимости от уровня жизни в том или ином субъекте РФ», - отмечает Александр Киктенко.