Тарифные войны: как выросла стоимость коммунальных услуг на Дальнем Востоке с 1 июля

Система субсидирования тарифов на электроэнергию в ДФО была введена по инициативе Минвостокразвития с 2017 года сроком на три года. Но уже в 2018 году вице-премьер, отвечающий за развитие Дальнего Востока, Юрий Трутнев поднял вопрос о продлении её действия ещё на 10 лет. Предложение объяснимо не понравилось потребителям ОРЭМ, а также Минэнерго, одной из ключевых задач которого является сдерживание энергоцен. Ключевой спор разгорелся вокруг эффективности оказываемой поддержки, объём которой неуклонно рос. Если в 2017 году объём субсидии ДФО, выплаченной потребителями ОРЭМ в виде спецнадбавки к цене мощности, составил 24 млрд рублей, то в 2018 году он оценивался в 35 млрд, а прогноз на 2019 год составлял 40–45 млрд рублей.