Безопасно и качественно: дороги Приморья приводятся в порядок

Основная цель госпрограммы — развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности районов Приморского края. Именно с этой целью ведутся дорожные работы и на 66-м километре в районе Петровки, и на 88-м километре, где уже перешли к обустройству обочин, и на 103-м километре между Фокино и Душкино, где ведется подготовка основания дорожного полотна из щебеночно-песчаной смеси.