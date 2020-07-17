Безопасно и качественно: дороги Приморья приводятся в порядок

Posted 17 июля 2020, 07:12
Published 17 июля 2020, 07:12
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Основная цель госпрограммы — развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности районов Приморского края. Именно с этой целью ведутся дорожные работы и на 66-м километре в районе Петровки, и на 88-м километре, где уже перешли к обустройству обочин, и на 103-м километре между Фокино и Душкино, где ведется подготовка основания дорожного полотна из щебеночно-песчаной смеси.
Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, тяжелая техника сейчас занята на ликвидации пучин грунта в районе 111-м километра за Душкино. В то же время, с 94-го по 95-й километры за Фокино ведется укладка асфальта.
— Только за вчерашний день было уложено 1100 тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона, — отметили сотрудники министерства. — Все это позволит автомобилистам с комфортом передвигаться по дорогам Приморья, а также позволит ускорить товародвижение и снизить транспортные издержки, как того требует госпрограмма по развитию транспортного комплекса Приморского края.
Дорожные строители работают ударными темпами, пока стоит хорошая погода, они хотят успеть выполнить как можно больший объем запланированных работ. С этой целью на участки автодороги Артем–Находка выводится дополнительная техника.
Напомним, что работать спустя рукава сейчас подрядчикам крайне не выгодно. Как оуточнил заместитель начальника отдела контроля и приемки работ КГКУ «Примуправтодор» Илья Матюшко, когда специалисты краевого предприятия обнаруживают брак, то тут же составляют акт проверки и выписывают соответствующие предписания.
— Если замечания не будут устранены, то компания не получит оплату по контракту и может быть внесена в перечень недобросовестных, — отметил Илья Матюшко, добавив, что его подчиненные ведут постоянный мониторинг выполнения дорожных работ в муниципалитетах Приморья.
Отметим, на недочеты в выполнении работ нередко указывают общественные наблюдатели за реализацией национальных проектов в Приморье.
Восстановление дорожного полотна на трассе Артем–Находка, конечно же, мешает автомобилистам двигаться с разрешенной скоростью, поэтому рабочие просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.