Дизайнерские клоуны-драчуны появились в Приморье

«Типичные оцелярисы ярко-оранжевые с продольными белыми полосами и тонкой черной окантовкой. У наших рыбок белый цвет полос разлился по всему телу сложными узорами. Есть и практически белые, цвет которых оттеняется чёрным на плавниках и оранжевым на голове. Между собой мы называем амфиприонов с необычной окраской дизайнерскими», - рассказала ведущий специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Евгения Морозова.