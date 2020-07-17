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Posted 17 июля 2020, 08:21

Published 17 июля 2020, 08:21

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Дизайнерские клоуны-драчуны появились в Приморье

17 июля 2020, 08:21
В Приморском океанариуме биологи получили потомство рыб-клоунов необычной окраски.

Как сообщили в пресс-службе научно-образовательного комплекса, «дизайнерские клоуны» появились в результате работы по экспериментальной программе по разведению морских тропических рыб, кораллов и актиний.

За последние полгода из девяти видов рыб-клоунов, обитающих в океанариуме, принесли потомство уже четыре. Благодаря усилиям учёных помимо обычных рыбок на свет появляются и другие – с удивительной окраской, которая не встречается в природе: вместо оранжевого на теле преобладает белый цвет.

«Типичные оцелярисы ярко-оранжевые с продольными белыми полосами и тонкой черной окантовкой. У наших рыбок белый цвет полос разлился по всему телу сложными узорами. Есть и практически белые, цвет которых оттеняется чёрным на плавниках и оранжевым на голове. Между собой мы называем амфиприонов с необычной окраской дизайнерскими», - рассказала ведущий специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Евгения Морозова.

По словам специалистов, необычные рыбки отличаются от других клоунов только окрасом. Никаких особенностей в содержании «дизайнерских» рыб нет. Сородичи также восприняли этих рыб спокойно и приняли их в свою семью.

Вместе с тем, биологи отметили, что амфиприоны отличаются внутривидовой агрессией. Нередки случаи, когда рыбы одного размера начинают драться друг с другом, но если в стае есть крупная особь, выстраивается иерархия, и наступает мир и покой.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что новыми обителями Приморского океанариума стали редкие экзотические животные. Среди них – оранжевобокие обезьяньи лягушки, жабы-ага и ресничный геккон-бананоед.

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