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Posted 17 июля 2020, 05:33

Published 17 июля 2020, 05:33

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Тематическое фото

В Приморье выросло число выпускников, сдавших информатику более чем на 80 баллов

17 июля 2020, 05:33
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Накануне в Приморье стали известны результаты трёх первых государственных экзаменов, сданных выпускниками 2020 и прошлых лет. Экзаменующиеся получили оценки за географию, литературу и информатику — эти предметы сдавали 3 июля.

По сравнению с прошлым годом в 2 раза уменьшилось число тех, кто не преодолел минимальный порог баллов на экзамене по географии. Одновременно заметно выросло количество набравших более 80 баллов по информатике. Любопытно, что их двух выпускников, получивших 100 баллов по литературе, один является учеником технического лицея. Второй отличник — из гимназии № 1.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что основной период сдачи ЕГЭ в этом году проходит с 3 по 25 июля. Экзамены сдают почти десять тысяч выпускников нынешнего года и прошлых лет. Краевое министерство образования рекомендовало сдавать ЕГЭ лишь тем, кто всерьёз намерен в этом году поступать в вузы. Аттестаты же получили все выпускники без исключения, а учебный год закончился на несколько дней раньше обычного — всё это в связи с ограничениями периода пандемии коронавируса. В школах не проводили выпускные вечера и последние звонки.

Что касается организации экзаменов — здесь приняты самые строгие меры предосторожности: участников рассаживают в шахматном порядке, повсюду есть антисептики, проводится термометрия и дезинфекция помещений. Организация процесса сдачи ЕГЭ — часть государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Образование#Результаты ЕГЭ#ЕГЭ
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