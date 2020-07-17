В Приморье выросло число выпускников, сдавших информатику более чем на 80 баллов

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что основной период сдачи ЕГЭ в этом году проходит с 3 по 25 июля. Экзамены сдают почти десять тысяч выпускников нынешнего года и прошлых лет. Краевое министерство образования рекомендовало сдавать ЕГЭ лишь тем, кто всерьёз намерен в этом году поступать в вузы. Аттестаты же получили все выпускники без исключения, а учебный год закончился на несколько дней раньше обычного — всё это в связи с ограничениями периода пандемии коронавируса. В школах не проводили выпускные вечера и последние звонки.