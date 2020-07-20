vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июля 2020, 08:19

Published 20 июля 2020, 08:19

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Дальше — хуже: ДТП на въезде во Владивосток переполошило горожан

20 июля 2020, 08:19
Сюжет
Происшествие
В районе Академгородка во Владивостоке водитель «Марка» боком выехал на встречную полосу. Скорее всего, он потерял управление над авто, после чего влетел в «Приус», а затем — «Лит Эйс».

Как пишут в паблике dps.control, на указанном месте уже начала собираться пробка.

«Разделители там убрали, вот теперь все и ловят встречку! И это — только начало»;

«Когда уже леера установят там? Уж лучше в них воткнуться, чем обе полосы «собрать»;

«Марк и Приус — прямо комбо»;

«Убрали леера, опять будут и смерти, и разорванные пополам машины на этом участке»;

Напомним, «Восток-Медиа» писало о том, что ранее, 20 июля, возле Уссурийска произошло жесткое ДТП — автомобилист вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль такси. Обе машины получили очень серьезные повреждения.

#Новости#Происшествие#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика