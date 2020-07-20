Дальше — хуже: ДТП на въезде во Владивосток переполошило горожан

Posted 20 июля 2020, 08:19
Published 20 июля 2020, 08:19
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как пишут в паблике dps.control, на указанном месте уже начала собираться пробка.
«Разделители там убрали, вот теперь все и ловят встречку! И это — только начало»;
«Когда уже леера установят там? Уж лучше в них воткнуться, чем обе полосы «собрать»;
«Марк и Приус — прямо комбо»;
«Убрали леера, опять будут и смерти, и разорванные пополам машины на этом участке»;
Напомним, «Восток-Медиа» писало о том, что ранее, 20 июля, возле Уссурийска произошло жесткое ДТП — автомобилист вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль такси. Обе машины получили очень серьезные повреждения.