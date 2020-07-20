Дальше — хуже: ДТП на въезде во Владивосток переполошило горожан

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В районе Академгородка во Владивостоке водитель «Марка» боком выехал на встречную полосу. Скорее всего, он потерял управление над авто, после чего влетел в «Приус», а затем — «Лит Эйс».

Как пишут в паблике dps.control, на указанном месте уже начала собираться пробка. «Разделители там убрали, вот теперь все и ловят встречку! И это — только начало»; «Когда уже леера установят там? Уж лучше в них воткнуться, чем обе полосы «собрать»; «Марк и Приус — прямо комбо»; «Убрали леера, опять будут и смерти, и разорванные пополам машины на этом участке»; Напомним, «Восток-Медиа» писало о том, что ранее, 20 июля, возле Уссурийска произошло жесткое ДТП — автомобилист вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль такси. Обе машины получили очень серьезные повреждения.