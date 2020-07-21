Не время для беспечности: треть уссурийцев игнорируют требования по COVID-19

Члены административной комиссии Уссурийска совместно с сотрудниками полиции и соблюдением мер личной безопасности обследовали рынок автотоваров на улице Краснознаменной. В двух из пяти торговых точек персонал обслуживал покупателей без средств индивидуальной защиты. По данным нарушениям составлены протоколы. В то же время, на рынке «На камушках», где проверили 51 объект нарушений выявлено не было.