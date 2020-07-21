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Posted 21 июля 2020, 10:44

Published 21 июля 2020, 10:44

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Не время для беспечности: треть уссурийцев игнорируют требования по COVID-19

Не время для беспечности: треть уссурийцев игнорируют требования по COVID-19

21 июля 2020, 10:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Уссурийском городском округе не прекращаются проверки объектов торговли и сферы услуг, проводимые административными комиссиями. Как показал анализ представленных ими отчетов, не везде или не в полной мере соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила.

На предприятиях общественного питания, в магазинах, фитнес-центрах, аптеках продолжают нарушать масочный режим, не проводят дезинфекцию помещений, не соблюдают социальную дистанцию. Как подчеркнула главврач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева, сейчас еще не время для беспечности.

"Эпидемиологическая обстановка в Приморье меняется в лучшую сторону, но не так быстро, как хотелось бы, — уточнила Анжела Кабиева. — Поэтому нужно соблюдать несложные правила безопасного поведения, включающие ношение медицинской маски и обработку рук. Я даже руль своего автомобиля, прежде поехать, протираю гигиеническими салфетками".

Члены административной комиссии Уссурийска совместно с сотрудниками полиции и соблюдением мер личной безопасности обследовали рынок автотоваров на улице Краснознаменной. В двух из пяти торговых точек персонал обслуживал покупателей без средств индивидуальной защиты. По данным нарушениям составлены протоколы. В то же время, на рынке «На камушках», где проверили 51 объект нарушений выявлено не было.

Большое внимание сотрудники надзорных органов уделяют промышленным предприятиям. Рейдовые группы проверили еще четыре из них и на одном выявили серьезные нарушения: не соблюдается масочный режим, не проводится дезобработка и термометрия.

Под особым контролем находятся предприятиям, которые возобновили свою работу в рамках послабления ограничительных мер: фитнес-центры и спортивные залы, летние террасы и открытые веранды предприятий общественного питания.

Всего с начала проведения рейдовых мероприятий было обследовано 15 642 объекта торговли, бытового обслуживания и прочих. Отсутствие нарушений зафиксировано в 79% проверок.

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#Новости#Общество#Проверка#Инспекторы#COVID-19
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