Не время для беспечности: треть уссурийцев игнорируют требования по COVID-19

Posted 21 июля 2020, 10:44
Published 21 июля 2020, 10:44
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На предприятиях общественного питания, в магазинах, фитнес-центрах, аптеках продолжают нарушать масочный режим, не проводят дезинфекцию помещений, не соблюдают социальную дистанцию. Как подчеркнула главврач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева, сейчас еще не время для беспечности.
"Эпидемиологическая обстановка в Приморье меняется в лучшую сторону, но не так быстро, как хотелось бы, — уточнила Анжела Кабиева. — Поэтому нужно соблюдать несложные правила безопасного поведения, включающие ношение медицинской маски и обработку рук. Я даже руль своего автомобиля, прежде поехать, протираю гигиеническими салфетками".
Члены административной комиссии Уссурийска совместно с сотрудниками полиции и соблюдением мер личной безопасности обследовали рынок автотоваров на улице Краснознаменной. В двух из пяти торговых точек персонал обслуживал покупателей без средств индивидуальной защиты. По данным нарушениям составлены протоколы. В то же время, на рынке «На камушках», где проверили 51 объект нарушений выявлено не было.
Большое внимание сотрудники надзорных органов уделяют промышленным предприятиям. Рейдовые группы проверили еще четыре из них и на одном выявили серьезные нарушения: не соблюдается масочный режим, не проводится дезобработка и термометрия.
Под особым контролем находятся предприятиям, которые возобновили свою работу в рамках послабления ограничительных мер: фитнес-центры и спортивные залы, летние террасы и открытые веранды предприятий общественного питания.
Всего с начала проведения рейдовых мероприятий было обследовано 15 642 объекта торговли, бытового обслуживания и прочих. Отсутствие нарушений зафиксировано в 79% проверок.