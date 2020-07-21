Смертельная угроза: коронавирус сгубил в Приморье уже 65 жизней

Posted 21 июля 2020, 03:11
Published 21 июля 2020, 03:11
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Региональный оперштаб предоставил свежую статистику по COVID-19 за минувшие сутки. Ситуация обостряется. За последние 24 часа ещё 95 приморца получили положительные тесты на «ковид». Кроме того, в крае зарегистрированы два новых летальных исхода.
В Приморском крае коронавирус был подтверждён уже 5 734 раза. Из них 4 256 пациента выздоровели (+70 за сутки).
Лабораторное обследование на опасный недуг прошли 208 701 человек.
Режим повышенной готовности в Приморье сохраняется как минимум до конца июля. Приморцев просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.