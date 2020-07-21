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Posted 21 июля 2020, 03:11

Published 21 июля 2020, 03:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Смертельная угроза: коронавирус сгубил в Приморье уже 65 жизней

Смертельная угроза: коронавирус сгубил в Приморье уже 65 жизней

21 июля 2020, 03:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Еще два человека скончались из-за коронавируса в Приморье. Общее количество летальных случаев с начала эпидемии — 65. За сутки ещё у 94 пациентов подтвердился диагноз.

Региональный оперштаб предоставил свежую статистику по COVID-19 за минувшие сутки. Ситуация обостряется. За последние 24 часа ещё 95 приморца получили положительные тесты на «ковид». Кроме того, в крае зарегистрированы два новых летальных исхода.

В Приморском крае коронавирус был подтверждён уже 5 734 раза. Из них 4 256 пациента выздоровели (+70 за сутки).

Лабораторное обследование на опасный недуг прошли 208 701 человек.

Режим повышенной готовности в Приморье сохраняется как минимум до конца июля. Приморцев просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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#Новости#Общество#COVID-19
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