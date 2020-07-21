Смертельная угроза: коронавирус сгубил в Приморье уже 65 жизней

Региональный оперштаб предоставил свежую статистику по COVID-19 за минувшие сутки. Ситуация обостряется. За последние 24 часа ещё 95 приморца получили положительные тесты на «ковид». Кроме того, в крае зарегистрированы два новых летальных исхода.