«Всю ночь плакал и звал маму»: обессиленного малыша спасли в Приморье

Posted 21 июля 2020, 11:46
Published 21 июля 2020, 11:46
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети Instagram, детёныша выдры подобрали рыбаки на реке Седанка.
Проходя мимо воды, они увидели необычного зверька, которые сидел на камне. Вначале мужчины приняли решение не вмешиваться в природу и не забирать малыша. Люди надеялись, что неподалёку находится его мама. Они поставили детёнышу брёвнышко, чтобы тот, при желании, мог сойти на берег, и пошли рыбачить.
Однако на обратном пути, спустя пять часов, они увидели, что малыш по-прежнему сидит на камне и зовёт свою маму.
«Возможно, с ней что-то случилось, а может быть, следуя за мамой, отстал и потерялся. Детёныши выдр в природе следуют за мамой до года», - прокомментировали сотрудники зоопарка.
Люди приняли решение забрать детёныша и отвезли его в зоопарк.
«Пушистый уставший комочек сразу пригрелся и уснул. Он был очень обессилен от долгого крика, пока звал маму, даже головку сам не мог держать. Мы не знали сразу, чем его кормить, решили попробовать дать заменитель кошачьего молока. Соску не брал, кормили со шприца. Наутро уже кушал рыбку. Оказалось, что это мальчик, назвали Ромой. Спать пришлось с ним на полу. Расстелили одеяло, и после сытного ужина он уснул. Всю ночь плакал в незнакомом месте, звал маму», - рассказали в зоопарке.
Сейчас сотрудники зоопарка на Садгороде продолжают выкармливать маленькую выдру и наблюдать за животным. Делать прогнозы, удастся ли вернуть зверя в естественную среду обитания, пока преждевременно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сотрудники зоопарка на Садгороде во Владивостоке выходили выпавших из гнезда бельчат. Вернуть детёнышей обратно в гнездо оказалось невозможно, и специалисты приняли решение самостоятельно выкормить малышей молоком.