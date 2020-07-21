«Всю ночь плакал и звал маму»: обессиленного малыша спасли в Приморье

«Пушистый уставший комочек сразу пригрелся и уснул. Он был очень обессилен от долгого крика, пока звал маму, даже головку сам не мог держать. Мы не знали сразу, чем его кормить, решили попробовать дать заменитель кошачьего молока. Соску не брал, кормили со шприца. Наутро уже кушал рыбку. Оказалось, что это мальчик, назвали Ромой. Спать пришлось с ним на полу. Расстелили одеяло, и после сытного ужина он уснул. Всю ночь плакал в незнакомом месте, звал маму», - рассказали в зоопарке.