Добросердие и отвага: в Приморье наградили волонтеров за работу в период эпидемии

"Сегодня мы хотим отметить ваш благородный труд в сложной ситуации, в которой оказалась вся страна, в том числе и Приморский край. Уверен, сотни жителей Артемовского городского округа ощущали вашу помощь, своевременную поддержку. Мы говорим о представителях старшего поколения — 65 и более лет, семьях с детьми-инвалидами, одиноких мамах — всех тех, кому так необходима наша защита, — подчеркнул Олег Кожемяко. — Ваше участие, добрые дела наряду с президентской поддержкой, той работой, которую вели органы власти, помогли преодолеть этим людям непростой этап в жизни".