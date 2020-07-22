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Posted 22 июля 2020, 12:37

Published 22 июля 2020, 12:37

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Добросердие и отвага: в Приморье наградили волонтеров за работу в период эпидемии

Добросердие и отвага: в Приморье наградили волонтеров за работу в период эпидемии

22 июля 2020, 12:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Приморских волонтеров, оказывавших помощь населению в период пандемии COVID-19 торжественно наградили в администрации Артемовского городского округа.

Юноши и девушки, проявив активную гражданскую позицию, добровольно вызвались помочь пожилым людям, попавшим из-за коронавируса в группу риска. Добровольцы приобретали и доставляли пенсионерам продукты питания и товары первой необходимости, оказывали помощь по хозяйству, привозили бесплатные продовольственные наборы.

Добровольческая деятельность объединила людей самых разных возрастов и профессий. В волонтерском центре работали активисты, представляющие разные общественные организации края, в том числе «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и «Матери России».

За четыре месяца непростой эпидемиологической ситуации участники волонтерского движения приняли и исполнили около 25 тысяч просьб от жителей края.

Принявший участие в награждении губернатор Приморья отметил, что чествования волонтеров за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19 пройдут во всех муниципалитетах края.

"Сегодня мы хотим отметить ваш благородный труд в сложной ситуации, в которой оказалась вся страна, в том числе и Приморский край. Уверен, сотни жителей Артемовского городского округа ощущали вашу помощь, своевременную поддержку. Мы говорим о представителях старшего поколения — 65 и более лет, семьях с детьми-инвалидами, одиноких мамах — всех тех, кому так необходима наша защита, — подчеркнул Олег Кожемяко. — Ваше участие, добрые дела наряду с президентской поддержкой, той работой, которую вели органы власти, помогли преодолеть этим людям непростой этап в жизни".

Отметим, что торжественные церемонии уже состоялись в Находке, Лучегорске, Лесозаводске, Дальнереченске, Кировском районе, Хорольском и Ханкайском муниципальных округах.

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#Новости#Волонтеры#Власть#COVID-19
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