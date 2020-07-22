В больнице Спасска-Дальнего за счет госпрограммы установлен аппарат МРТ

Posted 22 июля 2020, 10:48
Published 22 июля 2020, 10:48
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Кроме нового оборудования, для больницы приобретены операционные столики, стойки для капельниц, новые холодильники для лекарств и многое другое. Так же в здании капитальный ремонт.
Исполняющая обязанности главного врача Наталья Яковлева отметила, что все финансовые расходы на себя взяло правительство Приморского края.
Сейчас в больнице работает отделение реабилитации больных после сердечнососудистых заболеваний, который оказывает помощь по новой современной методике с использованием компьютерных игр и специальных джостиков, после занятий с которым пациенты постепенно начинают возвращать активность.
Важно отметить, что больница обслуживает не только горожан, но и жителей соседних территорий. В медучреждении также работает межрайонный центр пульмонологии и травматологии, а также оказывается помощь новорожденным малышам и их мамам.
Также в городе планируется открытие филиала Приморского краевого офтальмологического центра.