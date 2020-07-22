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Posted 22 июля 2020, 10:48

Published 22 июля 2020, 10:48

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В больнице Спасска-Дальнего за счет госпрограммы установлен аппарат МРТ

В больнице Спасска-Дальнего за счет госпрограммы установлен аппарат МРТ

22 июля 2020, 10:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Медицина
Больница Спасска-Дальнего модернизирована — появился новый аппарат МРТ, а скоро появится и томограф. Такие изменения стали возможны за счет финансирования по государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края».

Кроме нового оборудования, для больницы приобретены операционные столики, стойки для капельниц, новые холодильники для лекарств и многое другое. Так же в здании капитальный ремонт.

Исполняющая обязанности главного врача Наталья Яковлева отметила, что все финансовые расходы на себя взяло правительство Приморского края.

Сейчас в больнице работает отделение реабилитации больных после сердечнососудистых заболеваний, который оказывает помощь по новой современной методике с использованием компьютерных игр и специальных джостиков, после занятий с которым пациенты постепенно начинают возвращать активность.

Важно отметить, что больница обслуживает не только горожан, но и жителей соседних территорий. В медучреждении также работает межрайонный центр пульмонологии и травматологии, а также оказывается помощь новорожденным малышам и их мамам.

Также в городе планируется открытие филиала Приморского краевого офтальмологического центра.

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#Новости#Общество#Здравоохранение#Медицина
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