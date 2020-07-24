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Posted 24 июля 2020, 08:45

Published 24 июля 2020, 08:45

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Переписывают данные о приморцах: энергетики бьют тревогу

Переписывают данные о приморцах: энергетики бьют тревогу

24 июля 2020, 08:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пенсионеры
Во Владивостоке и других крупных города Приморского края мошенники под видом сотрудников энергопредприятия продолжают вымогать деньги у пенсионеров и доверчивых граждан, сообщают специалисты ПАО «ДЭК».

«Неизвестные ходят по квартирам пожилых граждан, представляются работниками ПАО „ДЭК“, предъявляют поддельные удостоверения и под предлогом плановой замены электросчетчиков, для неизвестных целей просят у пенсионеров квитанции об оплате электроэнергии, переписывают данные о жильцах, а также предлагают поставить своё платное оборудование в обязательном порядке», — отметили в ДЭКе.

За свою «работу» злоумышленники требуют плату в 12-17 тысяч рублей, что выше рыночной стоимости работ в 10 раз.

«Сотрудники ПАО „ДЭК“ оказывают платные услуги по установке, замене и продаже электрооборудования только по предварительным заявкам, оплата взимается в офисах компании через кассу или платежные терминалы», — предупреждают энергетики.

Если клиент не подавал заявку, а ему предлагают услуги, лучше прекратить разговор с этим «продавцом» и обратиться в правоохранительные органы.

Энергетики ходят по квартирам только в случае проверки технического состояния счётчиков и правильности их подключения. Такие услуги бесплатны.

Сотрудник энергоснабжающей организации может требовать допуск в жилое помещение только заранее договорившись с потребителем о времени времени проверки и только предъявив служебное удостоверение ПАО «ДЭК» (с синей печатью, указанием должности и ФИО).

Если сотрудник показался вам подозрительным и не предъявил удостоверение, нужно обратиться в полицию или в ПАО «ДЭК», позвонив по телефону компании: 8(423)265-79-08.

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#Новости#Пенсионеры#Электроэнергия#Мошенник#Деньги#Мошенничество с квартирами#Энергетика
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