Переписывают данные о приморцах: энергетики бьют тревогу

«Неизвестные ходят по квартирам пожилых граждан, представляются работниками ПАО „ДЭК“, предъявляют поддельные удостоверения и под предлогом плановой замены электросчетчиков, для неизвестных целей просят у пенсионеров квитанции об оплате электроэнергии, переписывают данные о жильцах, а также предлагают поставить своё платное оборудование в обязательном порядке», — отметили в ДЭКе.