Цена беспечности по отношению к COVID-19 в Приморье — 150 тысяч рублей

Ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологического мер и правил, может быть как административной, так и уголовной — в случае, если игнорирование эпидтребований привело к гибели человека. Бездействие или недостаточные меры профилактики могут повлечь административный штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.