Цена беспечности по отношению к COVID-19 в Приморье — 150 тысяч рублей

Posted 25 июля 2020, 01:18
Published 25 июля 2020, 01:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Значительная часть из 6170 заразившихся COVID-19 приморцев — люди активного возраста, которые ходили на работу, в офисы. Именно поэтому Роспотребнадзор строго предписывает владельцам всех организаций и предприятий соблюдать требования санитарно-эпидемиологического законодательства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор предписывает ежедневно вести журнал контроля температуры тела всех сотрудников организаций и предприятий. Для предупреждения инфицирования в посещениях должны быть антисептики, а сотрудники обязаны обрабатывать ими руки регулярно, особенно после посещения мест общего пользования. Важно соблюдать дистанцию между людьми не менее 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы, перчатки. Любые массовые собрания или совещания следует проводить в дистанционном режиме, с использованием средств видеоконференцсвязи. Нужно полностью исключить проведение торжественных и корпоративных мероприятий. Не допускаются коллективные обеды сотрудников. В течение рабочего дня следует обрабатывать поверхности дверных ручек, перила, рабочие столы дезинфицирующими и антисептическими средствами.
Человек, почувствовавший симптомы ОРВИ и повышение температуры, должен оставаться дома, вызвать врача проинформировать работодателя об ухудшении самочувствия. В свою очередь, работодатели при получении сообщения о заболевании работника должны незамедлительно принять меры по отстранению его от работы.
При подтверждении у работника COVID-19 работодатель обязан составить список его контактов и отстранить их от работы для проведения медицинского наблюдения.
Ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологического мер и правил, может быть как административной, так и уголовной — в случае, если игнорирование эпидтребований привело к гибели человека. Бездействие или недостаточные меры профилактики могут повлечь административный штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.