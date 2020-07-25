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Posted 25 июля 2020, 01:18

Published 25 июля 2020, 01:18

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Цена беспечности по отношению к COVID-19 в Приморье — 150 тысяч рублей

25 июля 2020, 01:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Роспотребнадзор
Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, убеждающую приморцев: ещё не время для беспечности, коронавирус продолжает оставаться грозной опасностью. Число заразившихся растёт, эпидемиологические требования никто не отменял, а их несоблюдение грозит штрафами до 150 тысяч рублей.

Значительная часть из 6170 заразившихся COVID-19 приморцев — люди активного возраста, которые ходили на работу, в офисы. Именно поэтому Роспотребнадзор строго предписывает владельцам всех организаций и предприятий соблюдать требования санитарно-эпидемиологического законодательства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор предписывает ежедневно вести журнал контроля температуры тела всех сотрудников организаций и предприятий. Для предупреждения инфицирования в посещениях должны быть антисептики, а сотрудники обязаны обрабатывать ими руки регулярно, особенно после посещения мест общего пользования. Важно соблюдать дистанцию между людьми не менее 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы, перчатки. Любые массовые собрания или совещания следует проводить в дистанционном режиме, с использованием средств видеоконференцсвязи. Нужно полностью исключить проведение торжественных и корпоративных мероприятий. Не допускаются коллективные обеды сотрудников. В течение рабочего дня следует обрабатывать поверхности дверных ручек, перила, рабочие столы дезинфицирующими и антисептическими средствами.

Человек, почувствовавший симптомы ОРВИ и повышение температуры, должен оставаться дома, вызвать врача проинформировать работодателя об ухудшении самочувствия. В свою очередь, работодатели при получении сообщения о заболевании работника должны незамедлительно принять меры по отстранению его от работы.

При подтверждении у работника COVID-19 работодатель обязан составить список его контактов и отстранить их от работы для проведения медицинского наблюдения.

Ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологического мер и правил, может быть как административной, так и уголовной — в случае, если игнорирование эпидтребований привело к гибели человека. Бездействие или недостаточные меры профилактики могут повлечь административный штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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#Новости#Общество#Роспотребнадзор#Штраф#COVID-19
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