Солнце, воздух и вода: в Приморье растет количество открывающихся детских лагерей

Posted 27 июля 2020, 07:13
Published 27 июля 2020, 07:13
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В первую очередь путевки выдавались школьникам в возрасте от 7 до 15 лет, относящимся к льготным категориям. Речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, ребят из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. Как отметила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, выполнение рекомендаций, предписанных санитарно-эпидемиологической службой, позволит сделать времяпровождение ребят и сотрудников в учреждениях отдыха максимально безопасным во время эпидемии covid-19.
«К работе приступили уже 79 детских оздоровительных организаций: 13 загородных, два санаторных и 64 лагеря с дневным пребыванием детей, на территории Артема, Находки, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Пожарского, Красноармейского районов, Хорольского и Тернейского округов, — уточнила Татьяна Детковская».
Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко ранее предупредила родителей, отправляющих детей в лагеря отдыха, что в этом году «родительские дни» проводиться не будут, как и другие мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей. Посторонним вход на территорию детских зон отдыха категорически запрещен.
Напомним, обязательным условием для начала профессиональной деятельности детских лагерей стало наличие акта приемки, выданного межведомственными комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципальных образований Приморского края.