Солнце, воздух и вода: в Приморье растет количество открывающихся детских лагерей

Сюжет Дети

Для проведения летней оздоровительной компании для юных приморцев, в регионе возобновили свою работу уже 79 детских лагерей. Всего же, согласно государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, этим летом у моря (и не только) смогут отдохнуть почти 57 тысяч детей.

В первую очередь путевки выдавались школьникам в возрасте от 7 до 15 лет, относящимся к льготным категориям. Речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, ребят из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. Как отметила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, выполнение рекомендаций, предписанных санитарно-эпидемиологической службой, позволит сделать времяпровождение ребят и сотрудников в учреждениях отдыха максимально безопасным во время эпидемии covid-19. «К работе приступили уже 79 детских оздоровительных организаций: 13 загородных, два санаторных и 64 лагеря с дневным пребыванием детей, на территории Артема, Находки, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Пожарского, Красноармейского районов, Хорольского и Тернейского округов, — уточнила Татьяна Детковская». Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко ранее предупредила родителей, отправляющих детей в лагеря отдыха, что в этом году «родительские дни» проводиться не будут, как и другие мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей. Посторонним вход на территорию детских зон отдыха категорически запрещен. Напомним, обязательным условием для начала профессиональной деятельности детских лагерей стало наличие акта приемки, выданного межведомственными комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципальных образований Приморского края. Материалы по теме Общественные наблюдатели посетили строительство детского сада на Патрокле Детские сады и школы Владивостока готовятся к новому учебному году Группы в детских садах Владивостока комплектуют дистанционно