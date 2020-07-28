ГИБДД рассказала подробности смертельного ДТП с КаМАЗом и «пчелиным» грузовиком

Posted 28 июля 2020, 06:46
Published 28 июля 2020, 06:46
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как сообщили в краевой ГИБДД, 60-летний приморец за рулем Митсубиси Кантер врезался в КаМАЗ, припаркованный на обочине трассы.
«Водитель грузовика скончался на месте, пассажира отвезли в больницу», — отметили в ведомстве.
Также специалисты отметили, что авария произошла в светлое время суток. Асфальт был сухим, а место ДТП не является сложным участком и местом повышенной аварийности.
«Восток-Медиа» ранее писало об этом случае. Проезжавшие место ДТП очевидцы отмечали, что вокруг летает очень много рассерженных пчёл — насекомые, очевидно, вылетели из поврежденных в столкновении ульев.