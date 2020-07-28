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Posted 28 июля 2020, 06:46

Published 28 июля 2020, 06:46

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

ГИБДД рассказала подробности смертельного ДТП с КаМАЗом и «пчелиным» грузовиком

28 июля 2020, 06:46
Сюжет
Происшествие
Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в Приморье на участке дороги Уссурийск — Пограничный — Госграница, где грузовик, груженый пчелиными ульями, влетел в КаМАЗ.

Как сообщили в краевой ГИБДД, 60-летний приморец за рулем Митсубиси Кантер врезался в КаМАЗ, припаркованный на обочине трассы.

«Водитель грузовика скончался на месте, пассажира отвезли в больницу», — отметили в ведомстве.

Также специалисты отметили, что авария произошла в светлое время суток. Асфальт был сухим, а место ДТП не является сложным участком и местом повышенной аварийности.

«Восток-Медиа» ранее писало об этом случае. Проезжавшие место ДТП очевидцы отмечали, что вокруг летает очень много рассерженных пчёл — насекомые, очевидно, вылетели из поврежденных в столкновении ульев.

#Новости#Происшествие#ДТП
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