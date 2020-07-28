Коронавирус в Приморье сгубил 4 жизни всего за сутки — новые данные

Posted 28 июля 2020, 01:54
Published 28 июля 2020, 01:54
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В региональном оперативном штабе рассказали, что за минувшие сутки количество летальных «ковидных» исходов возросло до 74 — плюс 4 смерти за последние сутки.
Кроме того, ещё 110 человек получили подтверждение коронавирусного диагноза. За всё время в крае зафиксировано уже 6500 заражений.
Ещё для 132 человек лечение теперь позади, за всё время приморские врачи помогли побороть COVID-19 уже 4 953 пациентам.
Отметим, что режим повышенной готовности в крае сохраняется как минимум до конца июля, что будет дальше — решит оперштаб во главе с губернатором Приморья. В любом случае приморцам не следует пренебрегать своим здоровьем, важно носить маску, соблюдать соцдистанцию.