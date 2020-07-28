Коронавирус в Приморье сгубил 4 жизни всего за сутки — новые данные

Отметим, что режим повышенной готовности в крае сохраняется как минимум до конца июля, что будет дальше — решит оперштаб во главе с губернатором Приморья. В любом случае приморцам не следует пренебрегать своим здоровьем, важно носить маску, соблюдать соцдистанцию.