Общественные контролёры пристально следят за благоустройством в Арсеньеве

На днях группа контролёров посетила Аллею депутатов, по поводу ремонта которой арсеньевцы высказали ряд сомнений. В соцсетях промелькнули сообщения, будто подрядчик недобросовестно укладывает брусчатку. Однако совместный выход на объект общественников и представителей администрации Арсеньевского городского округа развеял сомнения: подрядчик подробно рассказал о технологии укладки брусчатки. После размещения плиток их утрамбуют и засыплют песком, который придаст покрытию прочность. Контролёры убедились, что всё делается правильно и качественно. В ходе беседы с жителями близлежащих домов общественные наблюдатели услышали дополнительные пожелания: сделать аллею удобной для заезда детских колясок со стороны дворов. Эти работы уже запланированы. Благоустройство ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.