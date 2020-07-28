Общественные контролёры пристально следят за благоустройством в Арсеньеве

Posted 28 июля 2020, 00:47
Published 28 июля 2020, 00:47
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На днях группа контролёров посетила Аллею депутатов, по поводу ремонта которой арсеньевцы высказали ряд сомнений. В соцсетях промелькнули сообщения, будто подрядчик недобросовестно укладывает брусчатку. Однако совместный выход на объект общественников и представителей администрации Арсеньевского городского округа развеял сомнения: подрядчик подробно рассказал о технологии укладки брусчатки. После размещения плиток их утрамбуют и засыплют песком, который придаст покрытию прочность. Контролёры убедились, что всё делается правильно и качественно. В ходе беседы с жителями близлежащих домов общественные наблюдатели услышали дополнительные пожелания: сделать аллею удобной для заезда детских колясок со стороны дворов. Эти работы уже запланированы. Благоустройство ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Ранее наблюдатели проинспектировали строительство пришкольного стадиона гимназии № 7, где будут заниматься ученики двух школ и дети из трёх детсадов. На стадионе площадью более 6 тысяч квадратных метров разместятся футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, круговая беговая дорожка, прыжковая яма, площадка под тренажёры и трибуна на 50 мест. Общая стоимость объекта — 39,7 миллиона рублей. Здесь завершается обустройство дренажной системы, после чего территорию будут отсыпать щебнем, а затем укладывать верхнее покрытие.