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Posted 28 июля 2020, 00:47

Published 28 июля 2020, 00:47

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Общественные контролёры пристально следят за благоустройством в Арсеньеве

Общественные контролёры пристально следят за благоустройством в Арсеньеве

28 июля 2020, 00:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Ремонт дворов
Ремонт общественных пространств в Арсеньеве находится под пристальным вниманием добровольных контролёров. Инициативная группа экспертов реагирует на все сообщения, поступающие в социальных сетях от горожан, и проверяет объекты ремонта, беседуя с подрядчиками.

На днях группа контролёров посетила Аллею депутатов, по поводу ремонта которой арсеньевцы высказали ряд сомнений. В соцсетях промелькнули сообщения, будто подрядчик недобросовестно укладывает брусчатку. Однако совместный выход на объект общественников и представителей администрации Арсеньевского городского округа развеял сомнения: подрядчик подробно рассказал о технологии укладки брусчатки. После размещения плиток их утрамбуют и засыплют песком, который придаст покрытию прочность. Контролёры убедились, что всё делается правильно и качественно. В ходе беседы с жителями близлежащих домов общественные наблюдатели услышали дополнительные пожелания: сделать аллею удобной для заезда детских колясок со стороны дворов. Эти работы уже запланированы. Благоустройство ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Ранее наблюдатели проинспектировали строительство пришкольного стадиона гимназии № 7, где будут заниматься ученики двух школ и дети из трёх детсадов. На стадионе площадью более 6 тысяч квадратных метров разместятся футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, круговая беговая дорожка, прыжковая яма, площадка под тренажёры и трибуна на 50 мест. Общая стоимость объекта — 39,7 миллиона рублей. Здесь завершается обустройство дренажной системы, после чего территорию будут отсыпать щебнем, а затем укладывать верхнее покрытие.

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#Новости#Общество#Дорожный ремонт#Арсеньев#Ремонт дворов
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