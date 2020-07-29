Два десятка семей переселят из аварийного жилья в Артеме в течении 2020 года

Posted 29 июля 2020, 05:53
Published 29 июля 2020, 05:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
История с переселением тянется с 2009 года, когда указанная выше территория в Артеме была передана под комплексную застройку. Однако подрядчики и местная власть все это время ничего не делали, люди практически в центре города продолжали жить в барках 1936 года постройки с печным отоплением и без каких-либо удобств. Сейчас, благодаря реализации государственной программы Приморья «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы, ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Рядом с бараками строится новый микрорайон. Один дом уже сдан, сюда из аварийного жилья переселят четыре семьи. Благодаря Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края активно достраивается дом на улице Сахалинской, 4. Здесь планируется приобрести около 12 квартир для переселения. Пять семей уже выразили свое согласие на получение квартир по данному адресу. Всего, как уточнила гендиректор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю, до конца года в новые квартиры переедут до 20 семей.
«За последние две недели мы выезжали с кураторами на аварийные дома в районе улицы Куйбышева–Горького–Лазо, видели, в каких условиях живут люди. Некоторые дома в очень критичном состоянии. Мы учитываем мнения людей и готовимся сперва переселить таких граждан, а затем всех остальных — в порядке очередности. Сами списки нам помогают составлять старожилы этого района, за что мы им очень благодарны», — отметила Ольга Сун-жаю.
С людьми ведется «точечная работа». То есть жильцы смогут предварительно выехать на площадку и убедиться в надлежащем состоянии предлагаемых квартир.
Напомним, что губернатор Приморского края поставил задачу искоренить понятие «обманутый дольщик» в Приморье. Разработка соответствующего механизма была поручена региональному институту развития — АО «Корпорация развития Приморского края». С апреля 2019 года удалось достроить и сдать в эксплуатацию уже семь долгостроев. С начала 2020 года в работе более 20 проблемных объектов.