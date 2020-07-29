Два десятка семей переселят из аварийного жилья в Артеме в течении 2020 года

История с переселением тянется с 2009 года, когда указанная выше территория в Артеме была передана под комплексную застройку. Однако подрядчики и местная власть все это время ничего не делали, люди практически в центре города продолжали жить в барках 1936 года постройки с печным отоплением и без каких-либо удобств. Сейчас, благодаря реализации государственной программы Приморья «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы, ситуация сдвинулась с мертвой точки.