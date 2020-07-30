Более 100 бизнесменов из Приморья узнали о цифровом развитии на онлайн-конференции

Posted 30 июля 2020, 12:06
Published 30 июля 2020, 12:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Мероприятие стало первым в цикле по информированию предпринимателей о цифровизации бизнес-процессов. Главная цель — повысить эффективность управления бизнесом. Финальном серии станет стратегическая сессия «Цифровая трансформация в бизнесе: изменения, внедрения, инновации». Конференция пройдет в октябре 2020 года под эгидой правительства Приморья.
На онлайн-конференции предпринимателям края рассказали о возможности получения мер федеральных грантов на внедрение «сквозных» цифровых технологий, о роли этих технологий в цифровой трансформации и практических примерах их внедрения, о цифровизации ключевых бизнес-процессов.
«Отдельные доклады были посвящены отраслевым решениям, таким как поиск рыбопромысловых объектов с помощью морских роботов, наводимых при помощи технологии дистанционного зондирования Земли. Со всеми презентациями, представленными в ходе конференции, можно будет ознакомиться на портале „Цифровая экономика Приморского края“», — рассказали специалисты Министерства цифровизации и связи.
Итог мероприятия — участники смогут сформировать предложения по применению мер поддержки IT-отрасли. В дальнейшем все пожелания будут включены в проект региональной программы. Все предложения можно направлять на электронный адрес digital@primorsky.ru Кроме того, можно обозначить свои пожелания по программе октябрьской стратегической сессии.
Развитие цифровизации бизнес-процессов идет в рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»