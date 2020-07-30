Более 100 бизнесменов из Приморья узнали о цифровом развитии на онлайн-конференции

Итог мероприятия — участники смогут сформировать предложения по применению мер поддержки IT-отрасли. В дальнейшем все пожелания будут включены в проект региональной программы. Все предложения можно направлять на электронный адрес digital@primorsky.ru Кроме того, можно обозначить свои пожелания по программе октябрьской стратегической сессии.