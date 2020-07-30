Картина дня в Приморье: «золотая» рысь, полицейский-спаситель и «бешеные» псы

Posted 30 июля 2020, 13:57
Published 30 июля 2020, 13:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Золотая» рысь
Ветеринары центра по спасению животных «Тигр» рассказали о состоянии рыси, отловленной на даче в Приморье. Как отметили специалисты, у большой кошки обломаны когти и наблюдается истощение, поэтому сейчас главная задача – восстановить нормальный вес. В центре «Тигр» напомнили, что у этой рыси редкий окрас – светлые глаза и шерсть, и добавили, что как только состояние хищницы придёт в норму, она сможет начать охотиться.
Полицейский-спаситель
Жительница Артёма опубликовала в соцсетях информацию о том, что один из полицейских города практически спас её маму, довезя женщину с сердечным приступом до больницы. Вскоре стало известно, что спасителем оказался старшина группы материально-технического обеспечения отдельной роты патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артёму Иван Прохоров. Утром он шёл на службу, в это время к нему подъехал автомобиль, и женщина-водитель пожаловалась полицейскому на боли в сердце и попросила сопроводить её до кардиологического отделения. Иван сел за руль машины, довез женщину до больницы и передал врачу. Жительнице Приморья вовремя оказали медицинскую помощь, сейчас она чувствует себя хорошо.
«Бешеные» псы
В Арсеньеве стая бездомных собак терроризирует местных жителей. Как рассказали жители города, псы обитают возле одного из магазинов. Они кидаются на прохожих и выбегают на проезжую часть прямо под колеса машин. Как предполагают люди, большая часть собак – это животные, брошенные нерадивыми хозяевами, которые сначала заводят питомцев, а потом выкидывают их на улицу.