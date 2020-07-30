Картина дня в Приморье: «золотая» рысь, полицейский-спаситель и «бешеные» псы

Жительница Артёма опубликовала в соцсетях информацию о том, что один из полицейских города практически спас её маму, довезя женщину с сердечным приступом до больницы. Вскоре стало известно, что спасителем оказался старшина группы материально-технического обеспечения отдельной роты патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артёму Иван Прохоров. Утром он шёл на службу, в это время к нему подъехал автомобиль, и женщина-водитель пожаловалась полицейскому на боли в сердце и попросила сопроводить её до кардиологического отделения. Иван сел за руль машины, довез женщину до больницы и передал врачу. Жительнице Приморья вовремя оказали медицинскую помощь, сейчас она чувствует себя хорошо.