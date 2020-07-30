В Приморье открыли новые пришкольные лагеря

Posted 30 июля 2020, 03:48
Published 30 июля 2020, 03:48
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Всего в Уссурийске в этом году работают 22 лагеря. Этим летом там отдохнут около 1300 школьников.
Дети смогут находиться в лагере ежедневно с 8:30 до 14:30. В лагере для детей предусмотрены завтраки и обеды, творческие занятия, спортивные соревнования на открытом воздухе. Педагогами составлены специальные программы.
Из-за пандемии COVID-19 лагери открываются с соблюдением ряда санитарных норм. Так на входе, в столовых и санузлах поставят антисептики, детям и персоналу будут замерять температуру, а помещения регулярно дезинфицировать. Сотрудники будут носить защитные маски перчатки.
Лагери открыты на базе 9 школ Уссурийска, двух учреждений дополнительного образования, в сёлах Степное, Раковка, Пуциловка, Корсаковка, Новоникольск, Красный Яр, Алексей-Никольское, Воздвиженка.
Открытие новых детских лагерей и мест детского отдыха происходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края».