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Posted 30 июля 2020, 03:48

Published 30 июля 2020, 03:48

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморье открыли новые пришкольные лагеря

В Приморье открыли новые пришкольные лагеря

30 июля 2020, 03:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
В Уссурийском городском округе открылись четыре новых пришкольных лагеря. Продолжительность смены составит 21 день, сообщает пресс-служба администрации Уссурийского ГО.

Всего в Уссурийске в этом году работают 22 лагеря. Этим летом там отдохнут около 1300 школьников.

Дети смогут находиться в лагере ежедневно с 8:30 до 14:30. В лагере для детей предусмотрены завтраки и обеды, творческие занятия, спортивные соревнования на открытом воздухе. Педагогами составлены специальные программы.

Из-за пандемии COVID-19 лагери открываются с соблюдением ряда санитарных норм. Так на входе, в столовых и санузлах поставят антисептики, детям и персоналу будут замерять температуру, а помещения регулярно дезинфицировать. Сотрудники будут носить защитные маски перчатки.

Лагери открыты на базе 9 школ Уссурийска, двух учреждений дополнительного образования, в сёлах Степное, Раковка, Пуциловка, Корсаковка, Новоникольск, Красный Яр, Алексей-Никольское, Воздвиженка.

Открытие новых детских лагерей и мест детского отдыха происходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края».

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#Новости#Общество#Спорт#Дети#Уссурийск#Дополнительное образование#Летние лагеря#Творчество
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