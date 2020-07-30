В Приморье открыли новые пришкольные лагеря

Из-за пандемии COVID-19 лагери открываются с соблюдением ряда санитарных норм. Так на входе, в столовых и санузлах поставят антисептики, детям и персоналу будут замерять температуру, а помещения регулярно дезинфицировать. Сотрудники будут носить защитные маски перчатки.