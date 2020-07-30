«Загадай желание»: в Приморье отремонтируют дороги, которые выбрали граждане

На Кузбасской улице наблюдатели заметили, что водоотвод на участке может быть неисправен. Граждане уведомили подрядчика и попросили проверить нет ли застоя воды на участке. Также на территории необходимо провести выравнивание и безопасную стыковку дорожного полотна, а после ремонта водоотвода сохранить оставшиеся материалы, чтобы использовать их в будущем.