«Загадай желание»: в Приморье отремонтируют дороги, которые выбрали граждане

Posted 30 июля 2020, 02:30
Published 30 июля 2020, 02:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Общественники осмотрели ремонт проезжих частей и отдельные участки с известными в городе проблемами.
На Кузбасской улице наблюдатели заметили, что водоотвод на участке может быть неисправен. Граждане уведомили подрядчика и попросили проверить нет ли застоя воды на участке. Также на территории необходимо провести выравнивание и безопасную стыковку дорожного полотна, а после ремонта водоотвода сохранить оставшиеся материалы, чтобы использовать их в будущем.
На Норильской общественники заметили неблагоустроенную территорию. Её было решено покрыть газоном.
На Михайловской улице нужен ремонт коллектора, и исправить уклон дороги, чтобы вода, во время дождей, не затапливала близлежащую гимназию.
На улице Харьковской общественники попросили строителей обустроить дорожный карман для безопасного заезда общественного транспорта.
Все пожелания зафиксированы и будут учтены в работе.
А вот на улице Орловской наблюдатели хорошо оценили работу подрядчика. На участке делают асфальт, с учётом безопасного движения транспорта и обустраивают пешеходные переходы.
Ремонт дорог и придомовых территорий проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020–2027 годы.