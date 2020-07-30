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Posted 30 июля 2020, 02:30

Published 30 июля 2020, 02:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Загадай желание»: в Приморье отремонтируют дороги, которые выбрали граждане

«Загадай желание»: в Приморье отремонтируют дороги, которые выбрали граждане

30 июля 2020, 02:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Ремонт дорог
Общественные наблюдатели в Артёме проинспектировали дороги, на которых идёт ремонт. Во время проверок, люди вносили свои идеи и пожелания, их учтут при реализации, сообщили в администрации Артёмовского ГО.

Общественники осмотрели ремонт проезжих частей и отдельные участки с известными в городе проблемами.

На Кузбасской улице наблюдатели заметили, что водоотвод на участке может быть неисправен. Граждане уведомили подрядчика и попросили проверить нет ли застоя воды на участке. Также на территории необходимо провести выравнивание и безопасную стыковку дорожного полотна, а после ремонта водоотвода сохранить оставшиеся материалы, чтобы использовать их в будущем.

На Норильской общественники заметили неблагоустроенную территорию. Её было решено покрыть газоном.

На Михайловской улице нужен ремонт коллектора, и исправить уклон дороги, чтобы вода, во время дождей, не затапливала близлежащую гимназию.

На улице Харьковской общественники попросили строителей обустроить дорожный карман для безопасного заезда общественного транспорта.

Все пожелания зафиксированы и будут учтены в работе.

А вот на улице Орловской наблюдатели хорошо оценили работу подрядчика. На участке делают асфальт, с учётом безопасного движения транспорта и обустраивают пешеходные переходы.

Ремонт дорог и придомовых территорий проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Ремонт дорог#Проверки
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