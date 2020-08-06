В Приморье резко подорожали «японки»

Posted 6 августа 2020, 12:57
Published 6 августа 2020, 12:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации «Вести-Прим», стоимость японского автомобиля увеличивается ежемесячно на 50-80 тысяч рублей. В чём причины такого подорожания?
«У нас очень поднялся курс — иены и евро. Соответственно дорожает стоимость ввоза машины сюда и стоимость пошлины с утилизационным сбором», – отмечает продавец автомобилей Ольга Васькина.
Но у медали две стороны. Наряду с ростом цен на авто в России, машины дорожают и в самой Японии. Купить машину там теперь дороже на 100-200 тысяч рублей.
«У них (Японцев-прим.) не так, как у нас — послабление пошло до 14 августа. У них введен запрет до декабря. То есть вообще, в принципе, рынки закрываются, аукционы почти не работают, салоны закрываются. И соответственно с этим связано уменьшение количества автомобилей на аукционах и, соответственно, цены идут вверх», — рассказал менеджер торговой компании Константин Панкратенко.
Но главной причиной роста цен стал коронавирус. Из-за эпидемии границы закрылись, и объёмы вывоза авто из Японии сократились почти вдвое. Цены упали, но сейчас на фоне возвращения на рынок европейского автопрома, японское предложение продолжает оставаться на низком уровне, а цены растут.
При этом растёт и спрос, как в России, так и на международных рынках.
Эксперты рассчитывают, что к осени деловая жизнь в мире придёт в норму, а предприятия вновь «оживут». Но как это скажется на автопроме и его ценах пока не ясно. Поэтому с покупкой автомобиля не стоит затягивать.
В декабре в России заработают новые правила получения свидетельства безопасности на т/с. Реализация этих правил потребует дополнительных вложений от автопроизводителей. Специалисты считают, что это не может не сказать на конечной сумме и после декабря, цены на иномарки могут вновь начать расти.