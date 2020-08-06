В Приморье резко подорожали «японки»

«У них (Японцев-прим.) не так, как у нас — послабление пошло до 14 августа. У них введен запрет до декабря. То есть вообще, в принципе, рынки закрываются, аукционы почти не работают, салоны закрываются. И соответственно с этим связано уменьшение количества автомобилей на аукционах и, соответственно, цены идут вверх», — рассказал менеджер торговой компании Константин Панкратенко.