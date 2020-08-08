На вынос: парочка из Приморья обманывала торговцев и кафе

Posted 8 августа 2020, 05:52
Published 8 августа 2020, 05:52
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В городской полиции рассказали, что сначала жительница Владивостока действовала самостоятельно. Она покупала различные товары, которые приморцы продавали в соцсетях. В основном во внимание девушки попадали одежда, морепродукты и парфюмерия. Злоумышленница заказывала их, а после отправляла продавцу скриншот с телефона — в качестве подтверждения оплаты. Деньги торговцам так и не поступали.
Позже жительница региона стала действовать в паре со своим знакомым, который ранее был судим. Они вместе заказывали блюда на вынос, по той же схеме «переводили» деньги с телефона и быстро покидали кафе вместе с заказом. Установлено, что от их действий пострадало минимум три точки общественного питания в Уссурийске.
Общая сумма ущерба, по предварительным расчётам, составила около 30 тысяч рублей. По фактам мошенничества полиция возбудила шесть уголовных дел. Предприимчивых приморцев ждёт до пяти лет лишения свободы.
Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. В ведомстве проверяют их причастность к аналогичным преступлениям.