На вынос: парочка из Приморья обманывала торговцев и кафе

В городской полиции рассказали, что сначала жительница Владивостока действовала самостоятельно. Она покупала различные товары, которые приморцы продавали в соцсетях. В основном во внимание девушки попадали одежда, морепродукты и парфюмерия. Злоумышленница заказывала их, а после отправляла продавцу скриншот с телефона — в качестве подтверждения оплаты. Деньги торговцам так и не поступали.