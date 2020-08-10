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Posted 10 августа 2020, 07:43

Published 10 августа 2020, 07:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На центральной улице Владивостока до осени ограничат движение транспорта

На центральной улице Владивостока до осени ограничат движение транспорта

10 августа 2020, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Ремонт
На улице Адмирала Фокина во Владивостоке начался ремонт теплотрассы. Из-за работ движение и парковка транспорта на участке будут ограничены, сообщает РИА VladNews, со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Работы планировалось начать 17 августа, но сроки перенесли на неделю раньше и уже сегодня подрядчики начали ремонт на участке.

Завершить реконструкцию планируют осенью.

«Ремонтные работы продлятся до 21 сентября. Подрядчик выставит временные дорожные знаки, запрещающие движение и парковку автотранспорта на данном участке. В связи с этим автолюбителям предстоит воспользоваться альтернативными проездами», — рассказали в мэрии Владивостока.

Рабочие переложат участок трубы от дома № 7 на Океанском проспекте до дома № 16 по Адмирала Фокина.

Из-за ремонтных ограничений городская администрация просит автомобилистов отнестись с пониманием к ситуации и воспользоваться на период ремонта проездами по улицам Светланской, Алеутской, Корабельной Набережной и Океанскому проспекту.

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