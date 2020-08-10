На центральной улице Владивостока до осени ограничат движение транспорта

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На улице Адмирала Фокина во Владивостоке начался ремонт теплотрассы. Из-за работ движение и парковка транспорта на участке будут ограничены, сообщает РИА VladNews, со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Работы планировалось начать 17 августа, но сроки перенесли на неделю раньше и уже сегодня подрядчики начали ремонт на участке. Завершить реконструкцию планируют осенью. «Ремонтные работы продлятся до 21 сентября. Подрядчик выставит временные дорожные знаки, запрещающие движение и парковку автотранспорта на данном участке. В связи с этим автолюбителям предстоит воспользоваться альтернативными проездами», — рассказали в мэрии Владивостока. Рабочие переложат участок трубы от дома № 7 на Океанском проспекте до дома № 16 по Адмирала Фокина. Из-за ремонтных ограничений городская администрация просит автомобилистов отнестись с пониманием к ситуации и воспользоваться на период ремонта проездами по улицам Светланской, Алеутской, Корабельной Набережной и Океанскому проспекту. Материалы по теме Из-за ремонта дорог во Владивостоке меняется схема движения Ремонт дорог, дворов и фасадов во Владивостоке ведётся с учётом погодных условий