На центральной улице Владивостока до осени ограничат движение транспорта

Posted 10 августа 2020, 07:43
Published 10 августа 2020, 07:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Работы планировалось начать 17 августа, но сроки перенесли на неделю раньше и уже сегодня подрядчики начали ремонт на участке.
Завершить реконструкцию планируют осенью.
«Ремонтные работы продлятся до 21 сентября. Подрядчик выставит временные дорожные знаки, запрещающие движение и парковку автотранспорта на данном участке. В связи с этим автолюбителям предстоит воспользоваться альтернативными проездами», — рассказали в мэрии Владивостока.
Рабочие переложат участок трубы от дома № 7 на Океанском проспекте до дома № 16 по Адмирала Фокина.
Из-за ремонтных ограничений городская администрация просит автомобилистов отнестись с пониманием к ситуации и воспользоваться на период ремонта проездами по улицам Светланской, Алеутской, Корабельной Набережной и Океанскому проспекту.