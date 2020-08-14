Дело пахнет керосином: авиакомпании грозятся повысить цены на воздушные перевозки

Однако аналитики отмечают, что цены на топливо от месяца к месяцу 2020 года не демонстрируют существенного роста. А если сравнить текущий уровень цен с прошлогодним, то выяснится, что авиакеросин сегодня стоит дешевле, чем год назад. Например, для западной части страны стоимость тонны топлива от ЯНОСа на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) в июле и августе 2020 года составляла 26,106 и 26,303 тыс. руб. за тонну. Годом раньше — 37,596 и 37,573 тыс. руб./т, соответственно. Схожая картина отмечена и в восточной части Российской Федерации. Цена за тонну авиатоплива от Ангарского НХК на бирже в июле и августе 2020 года составляет 33,610 и 33,689 тыс. руб., тогда как годом ранее находилась на уровне 40,385 и 41,904 тыс. руб./т соответственно.