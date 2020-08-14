Дело пахнет керосином: авиакомпании грозятся повысить цены на воздушные перевозки

Posted 14 августа 2020, 06:58
Published 14 августа 2020, 06:58
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Однако аналитики отмечают, что цены на топливо от месяца к месяцу 2020 года не демонстрируют существенного роста. А если сравнить текущий уровень цен с прошлогодним, то выяснится, что авиакеросин сегодня стоит дешевле, чем год назад. Например, для западной части страны стоимость тонны топлива от ЯНОСа на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) в июле и августе 2020 года составляла 26,106 и 26,303 тыс. руб. за тонну. Годом раньше — 37,596 и 37,573 тыс. руб./т, соответственно. Схожая картина отмечена и в восточной части Российской Федерации. Цена за тонну авиатоплива от Ангарского НХК на бирже в июле и августе 2020 года составляет 33,610 и 33,689 тыс. руб., тогда как годом ранее находилась на уровне 40,385 и 41,904 тыс. руб./т соответственно.
Эксперты считают, что дело не в удорожании топлива, а в закупочной политике авиакомпаний и, что важнее, в политике СПбМТСБ.
Основной объем авиакеросина перевозчики покупают через тендеры, в которых участвуют топливозаправочные комплексы российских аэропортов (ТЗК). Часть топлива ТЗК, особенно независимые, приобретают у трейдеров. Трейдеры, в свою очередь, покупают авиакеросин на биржевых торгах через СПбМТСБ. Сами авиакомпании в биржевой торговле не участвуют. При этом среди основных участников торгов авиакеросином на СПбМТСБ нет ни одного ТЗК. Зато есть крупные трейдеры, к некоторым из которых у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уже возникали вопросы.
По сути, одним из важных факторов роста цен на топливо стала годами сложившаяся структура «посредников» между авиакомпаниями и ТЗК, с одной стороны, и биржей — с другой. По мнению аналитиков, немалую роль здесь играет и политика допуска к торгам на СПбМТСБ. Эксперты считают, что нужен серьезный квалификационный отбор участников. Таких, кто не выкупал бы значительные объемы авиатоплива для «нецелевого использования». Или исключал для себя возможность участия в сговоре крупных трейдеров для закупок большей части реализуемого через биржу топлива. Однако СПбМТСБ, руководствуясь рыночными принципами, подобных ограничений не вводит, а от такой «политики невмешательства» в конечном итоге страдают авиапассажиры.
Не способствует снижению цен и монопольное положение трейдеров в ряде российских аэропортов. «Инфраструктурой могут владеть сами аэропорты или трейдеры, владеющие заправочными комплексами, по сути, монополия заключается именно в этом. Поэтому ФАС надо разбираться именно с этим вопросом. Владельцы инфраструктуры могут закупать керосин дешевле, но поскольку они монополисты в аэропорту, то продают они топливо авиакомпаниям дороже. Сейчас количество перелетов увеличилось, и в силу своего монопольного положения они реагируют на спрос и увеличивают цены», — пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
При этом эксперты не исключают кризиса на рынке нефтепродуктов и по другим причинам. Гендиректор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев отметил, что пока объем рынка нефтепродуктов из-за пандемии сокращался, нефтеперерабатывающая промышленность России справлялась с ситуацией.
«После регистрации вакцины от коронавируса и создания всех условий для роста промышленности нефтеперерабатывающая промышленность справляться перестала. Развития у нее нет по причине убийства инвестиционного климата, а потребность в развитии — есть. Поэтому следует ожидать углубления кризиса на рынке нефтепродуктов. Цены на бензин и дизельное топливо местные и федеральные власти напрямую контролируют, авиакеросин контролируют меньше, в результате это и проявилось», — пояснил эксперт.