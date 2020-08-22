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Posted 22 августа 2020, 02:09

Published 22 августа 2020, 02:09

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

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Три кита здоровья: защита дыхания и рук, плюс дистанция спасут от заражения

22 августа 2020, 02:09
Фото: Медиахолдинг1Mi. картинка
Сюжет
Врачи
Новые вспышки коронавирусной инфекцией зафиксированы в шести муниципалитетах Приморья.Еще 86 приморцев заразились covid-19. Больше половины из них проживают во Владивостоке. Общее число заболевших с начала эпидемии — 8875 человека.

Как уточнили специалисты территориального управления Роспотребнадзора, динамика развития инфекции в Приморье неоднородна. Так, если во Владивостоке зафиксирован спад новых случаев коронавируса (49 против 57, в среднем, за три последних дня), то в Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанском районе и Хорольском округе наблюдается заметный рост заболеваемости. Особенно это касается Находки и Партизанского района, где с 16 августа новые случаи не регистрировались, а сегодня —девять и восемь соответственно.Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 59 человек — до 6980.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, в регионе продолжается активная административная работа, призванная пресечь нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

«На территории 19 муниципальных образований проводятся 53 проверки в отношении предприятий торговли, общественного питания, баз отдыха. Всего с нарастающим итогом составлен 231 протокол, на рассмотрении в судах находятся 34 дела. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложены штрафы на общую сумму свыше 200 тысяч рублей», — отметила Татьяна Детковская.

Губернатор Приморского края поддержал руководителя территориальной службы защиты прав человека, подчеркнув, что соблюдение мер предосторожности — важный элемент работы по возвращению к нормальной жизнедеятельности региона, в том числе к старту образовательного процесса.

«Мы готовимся к началу учебного года, и нам важно не допустить его срыва. 1-го сентября ждут дети, ждут родители. Важно, чтобы главы муниципалитетов еще раз проанализировали готовность школ к началу учебного года с точки зрения соблюдения санитарных требований», — напомнил глав региона, добавив, что начинать учебный процесс нужно постепенно, не подвергая учеников излишним учебным нагрузкам.

Начать учебный процесс и при этом не подвергнуть детей угрозе заражения коронавирусом достаточно просто, считает врио главного врача Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева. Нужно включить разум и отключить подростковую браваду, щеголяя в общественных местах без маски.

«Ради собственной безопасности и безопасности близких людей нужно соблюдать меры предосторожности, которые на сегодняшний день не отменены», — предупредила Анжела Кабиева.—«Помещение, где находится много людей, например, школа— не успевает проветриваться. К тому же дети находятся близко друг к другу. Тем самым вероятность заражения коронавирусом увеличивается в разы. Следовательно, необходимо надеть маску и обработать руки (или надеть перчатки). Покинув школу, не стоит необработанными руками чесать нос или тереть глаза».

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований тем более актуальны, что с приходом осени ожидается ростчисла заболеваний ОРВИ и гриппом. Избежать их поможет масочный режим и сезонная вакцинация.

«Также нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 мета, что (и это доказано), значительно снижает риск передачи вируса. Поэтому сейчас не нужно близко контактировать. Это не затруднит дружескую беседу, но снизит угрозу заражения», — подытожила врио главного врача ВКДЦ.

Напомним, что соблюдать масочный режим особенно важно тем, у кого в семь есть пожилые родственникии люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиты, астма).Они больше других подвержены угрозе заражения, кроме того, заболеваниеу них будет протекать особенно тяжело.

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#Аналитика#Врачи#COVID-19
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