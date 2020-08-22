Три кита здоровья: защита дыхания и рук, плюс дистанция спасут от заражения

Как уточнили специалисты территориального управления Роспотребнадзора, динамика развития инфекции в Приморье неоднородна. Так, если во Владивостоке зафиксирован спад новых случаев коронавируса (49 против 57, в среднем, за три последних дня), то в Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанском районе и Хорольском округе наблюдается заметный рост заболеваемости. Особенно это касается Находки и Партизанского района, где с 16 августа новые случаи не регистрировались, а сегодня —девять и восемь соответственно.Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 59 человек — до 6980.