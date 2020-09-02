В школах соблюдать санитарно-эпидемиологические требования обязаны все взрослые

Posted 2 сентября 2020, 01:25
Published 2 сентября 2020, 01:25
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На состоявшемся накануне заседании регионального оперативного штаба, подвели невеселые итоги прошедших восьми месяцев года. За время эпидемии коронавируса в Приморском крае заболели 9603 человека, из них выздоровели — 7811 пациентов. Ежедневный прирост больных — порядка 80 человек. Обследовано на covid-19 297803 приморцев.
Поэтому, как отметил губернатор края, по-прежнему главная задача властей всех уровней — удержать ситуацию с распространением этой опасной инфекции, не допустив увеличения заболевших.
«Особое внимание — предприятиям, оказывающим услуги, образовательным учреждениям, так начался учебный год. Поэтому работу административных комиссий ни в коем случае не ослабляем», — обратился к участникам заседания глава региона.
Как отметила министр образования Приморья Наталья Бондаренко, один из основных акцентов профилактики заболевания в школах — это разобщение детей на переменах, в столовых и во время уроков. Обязательными условиями остаются максимальная обработка помещений учебных заведений, обработка рук, соблюдение санитарных требований родителями и учителями.
Многие приморцы в одностороннем порядке отказались от масочного режима и появляются в общественных местах безо всякой защиты органов дыхания.
«Считаю, что масочный режим нужно оставить в магазинах и транспорте. Там он уже привычен. А вот в школе его соблюдать невозможно — детям маски будут только мешать, в них неудобно писать, неудобно говорить, особенно первоклассникам, которые только из садика и в принципе еще не умеют отвечать громко и внятно», — поделилась своим мнением с корреспондентом ВМ мама двух школьников Марина Люкшина. — «К тому же учителю в маске говорить несколько уроков подряд тоже будет трудно, получается какой-то невнятный бубнеж, приходится дополнительно повышать голос, к тому же дети не видят мимику, не видят артикуляцию и плохо воспринимают материал. Мне кажется, средств контроля в виде проверки температуры и обработки рук антисептиком достаточно»
Напомним, что ранее глава региона официально заявил, что соблюдение мер предосторожности — важный элемент работы по возвращению к нормальной жизнедеятельности края.
«По многим регионам, в том числе и по Москве, мы видим рост заболеваемости. Поэтому снимать какие-либо ограничения, масочный режим на предприятиях, оказывающих услуги населению, пока недопустимо», — отметил Олег Кожемяко.
Губернатора поддерживают и медработники Приморья. Главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ) Анжела Кабиева уточнила, что медицинская маска защищает человека в обе стороны: и носителя, и общество.
«Поскольку в Приморье есть заболевшие, сохраняется и вероятность заразиться. Поэтому нужно соблюдать не только масочный режим, но и другие санитарно-эпидемиологические требования: мытье рук и обработка поверхностей. Все это нужно, чтобы снизить риск распространения инфекции», — предупредила Анжела Кабиева. — «Человек надев маску, если (порой сам того не зная) является носителем инфекции, то не сможет заразила других людей. А если здоров — она поможет ему не заразиться от других».
Понимая все сложности начала учебного года, глава региона рекомендовал начинать учебный процесс постепенно, не подвергая учеников излишнему стрессу. Он предложил учителям начинать с 2-3 уроков в день, постепенно наращивая учебную программу.