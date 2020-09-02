В школах соблюдать санитарно-эпидемиологические требования обязаны все взрослые

«Считаю, что масочный режим нужно оставить в магазинах и транспорте. Там он уже привычен. А вот в школе его соблюдать невозможно — детям маски будут только мешать, в них неудобно писать, неудобно говорить, особенно первоклассникам, которые только из садика и в принципе еще не умеют отвечать громко и внятно», — поделилась своим мнением с корреспондентом ВМ мама двух школьников Марина Люкшина. — «К тому же учителю в маске говорить несколько уроков подряд тоже будет трудно, получается какой-то невнятный бубнеж, приходится дополнительно повышать голос, к тому же дети не видят мимику, не видят артикуляцию и плохо воспринимают материал. Мне кажется, средств контроля в виде проверки температуры и обработки рук антисептиком достаточно»