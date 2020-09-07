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Posted 6 сентября 2020, 23:52

Published 6 сентября 2020, 23:52

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Почему нельзя размещать фотографии банковских карт в мессенджерах?

Почему нельзя размещать фотографии банковских карт в мессенджерах?

6 сентября 2020, 23:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенники
Начался учебный год, заработали родительские комитеты, и в социальные группы мессенджеров снова выкладывают фотографии банковских карт для сбора средств. Насколько безопасно размещать фотографии с реквизитами карт на онлайн-платформах, рассказывает Дальневосточное ГУ Банка России.

Фотографии и сведения, которыми вы делитесь в Интернете, могут стать достоянием гораздо большего количества людей, чем вы рассчитывали. В сеть утекают данные тысяч людей, хакеры взламывают мессенджеры, аккаунты и продают их на чёрном рынке. Конечно, номера, даты выпуска карты и имени её держателя недостаточно для хищения денег. Однако мошенники могут воспользоваться этой информацией и с помощью методов социальной инженерии получить все недостающие данные, а затем и доступ к вашим счетам. По статистике в большинстве случаев так и происходит — люди теряют сбережения не в результате хакерских атак, а потому что сами сообщают злоумышленникам конфиденциальные данные.

«Получив из социальных сетей или мессенджеров ваше полное имя и телефон, преступники постараются втереться в доверие и получить от вас сведения, которые помогут совершить кражу. В ход идут запугивание, игра на чувстве жалости и желании лёгкого заработка, — рассказал начальник отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Каракиян. — Например, вам могут позвонить якобы от лица банка и сообщить, что по вашей карте проводится несанкционированная операция. Затем под видом решения проблемы лжесотрудники кредитной организации постараются выяснить полные реквизиты вашей банковской карты, включая трёхзначный код с обратной стороны, а также ПИН-коды или пароли из СМС для подтверждения платежей и переводов».

В данном случае мошенники используют чувства паники и тревоги, которые мешают человеку рассуждать здраво. Однако нужно помнить, что настоящему работнику банка может понадобиться только номер карты, имя и фамилия держателя. Если же вам звонят из «банка» или других «официальных организаций» и просят секретные коды и пароли, следует расценивать это как попытку мошенничества.

Защитить свои финансы можно, соблюдая простые правила безопасности. Не храните крупные суммы денег на карте, которую используете для повседневных трат и перевода денег. Не открывайте электронные письма от неизвестных отправителей и не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений. Не устанавливайте на телефон и другие устройства, которые используете для совершения расчётных операций, приложения сомнительного происхождения. Для оплаты товаров и услуг в сети Интернет заведите отдельную карту.

И главное: не сообщайте никому конфиденциальные данные карты, не размещайте их в публичном доступе и не передавайте карту другим лицам. Это требование содержится в договорах о выпуске и обслуживании банковских карт. Помните, если вы сами сообщили злоумышленникам конфиденциальные данные, необходимые для подтверждения платежей и переводов, банк имеет право не возвращать похищенные мошенниками деньги.

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