Почему нельзя размещать фотографии банковских карт в мессенджерах?

Фотографии и сведения, которыми вы делитесь в Интернете, могут стать достоянием гораздо большего количества людей, чем вы рассчитывали. В сеть утекают данные тысяч людей, хакеры взламывают мессенджеры, аккаунты и продают их на чёрном рынке. Конечно, номера, даты выпуска карты и имени её держателя недостаточно для хищения денег. Однако мошенники могут воспользоваться этой информацией и с помощью методов социальной инженерии получить все недостающие данные, а затем и доступ к вашим счетам. По статистике в большинстве случаев так и происходит — люди теряют сбережения не в результате хакерских атак, а потому что сами сообщают злоумышленникам конфиденциальные данные.