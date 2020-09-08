Энергетики ликвидируют аварии, вызванные тайфунами, в пяти муниципалитетах Приморья

Наибольшее количество аварий на энергосетях отмечается в пяти муниципалитетах Приморья — без света 7 сентября оставались жители частного сектора в Большом Камне, Партизанске, Надеждинском, Шкотовском, Хасанском районах. Энергетики в первую очередь направляют ресурсы на устранение аварий в социальных учреждениях и многоквартирных домах. Эта работа ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы.