Энергетики ликвидируют аварии, вызванные тайфунами, в пяти муниципалитетах Приморья

Posted 8 сентября 2020, 01:38
Published 8 сентября 2020, 01:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Наибольшее количество аварий на энергосетях отмечается в пяти муниципалитетах Приморья — без света 7 сентября оставались жители частного сектора в Большом Камне, Партизанске, Надеждинском, Шкотовском, Хасанском районах. Энергетики в первую очередь направляют ресурсы на устранение аварий в социальных учреждениях и многоквартирных домах. Эта работа ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы.
«Сейчас в работе 15 линий и 95 подстанций. Буквально недавно подключили остров Путятин, Мысовое», — уточнила Елена Пархоменко.
На помощь приморским энергетикам прибыли 20 человек и шесть единиц техники из Амурской области и Хабаровского края, есть договорённость о дополнительных ресурсах из соседних регионов, если в этом возникнет надобность.
Елена Пархоменко отметила, что многие домовладельцы сами пытаются подключиться к сетям, чем в итоге вызывают дополнительные сложности и новые отключения света. К тому же несанкционированное подключение попросту небезопасно.
«Хочу напомнить, что есть правила включения энергоустановок, если линия более высокого напряжения отремонтирована, то нужно свое энергосетевое хозяйство осмотреть и обязательно взаимодействовать с сетевой компанией», — подчеркнула зампред правительства.