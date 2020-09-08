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Posted 8 сентября 2020, 01:38

Published 8 сентября 2020, 01:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Энергетики ликвидируют аварии, вызванные тайфунами, в пяти муниципалитетах Приморья

8 сентября 2020, 01:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Электричество
Два последних тайфуна, один за другим пролетевшие над Приморьем, вызвали многочисленные аварии на линиях электропередач. В ликвидации последствий ураганов задействованы 122 бригады электриков и 44 единицы техники. Об этом накануне сообщила зампред правительства региона Елена Пархоменко.

Наибольшее количество аварий на энергосетях отмечается в пяти муниципалитетах Приморья — без света 7 сентября оставались жители частного сектора в Большом Камне, Партизанске, Надеждинском, Шкотовском, Хасанском районах. Энергетики в первую очередь направляют ресурсы на устранение аварий в социальных учреждениях и многоквартирных домах. Эта работа ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы.

«Сейчас в работе 15 линий и 95 подстанций. Буквально недавно подключили остров Путятин, Мысовое», — уточнила Елена Пархоменко.

На помощь приморским энергетикам прибыли 20 человек и шесть единиц техники из Амурской области и Хабаровского края, есть договорённость о дополнительных ресурсах из соседних регионов, если в этом возникнет надобность.

Елена Пархоменко отметила, что многие домовладельцы сами пытаются подключиться к сетям, чем в итоге вызывают дополнительные сложности и новые отключения света. К тому же несанкционированное подключение попросту небезопасно.

«Хочу напомнить, что есть правила включения энергоустановок, если линия более высокого напряжения отремонтирована, то нужно свое энергосетевое хозяйство осмотреть и обязательно взаимодействовать с сетевой компанией», — подчеркнула зампред правительства.

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#Новости#Общество#Электричество#Отключение электричества#Энергетика
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