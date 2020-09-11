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Posted 11 сентября 2020, 02:33

Published 11 сентября 2020, 02:33

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Урожай кукурузы в Приморье предполагается не менее 400 тонн

11 сентября 2020, 02:33
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Приморские аграрии оценивают перспективу урожая кукурузы как неплохую, даже с учётом того, что часть посевов погибла из-за тайфунов. Если не будет нового тайфуна, производители планируют собрать не менее 400 тонн кукурузного зерна при урожайности 70-75 центнеров с гектара.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что из 72 тысяч гектаров, засеянных кукурузой, паводки и тайфуны погубили более 3 тысяч гектаров в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Партизанском районах и в Уссурийском городском округе. Основной сбор урожая кукурузы начнётся после 10 октября. Для выполнения плана по заготовке этого вида зерновой культуры аграриям достаточно трёх недель хорошей погоды.

Кукуруза является экспортной для Приморья культурой наряду с соей. Поэтому краевой минсельхоз ежегодно планирует увеличение объёмов её производства, дабы нарастить показатели регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморского края». По плану в 2020 году общий объём экспорта приморской сельскохозяйственной продукции должен составить 1,4 миллиарда долларов. Добиться таких показателей непросто, учитывая, что Приморский край находится в зоне рискованного земледелия и постоянно подвергается тайфунам и циклонам. Чтобы минимизировать риски, сельхозпроизводителям рекомендуют страховать посевы. В этом году аграрии застраховали более 200 тысяч гектаров, что в пять раз больше уровня 2019 года.

Сельхозпроизводители ежегодно получают субсидии на техническую модернизацию из бюджета края в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Аграрии#Уборка зерновых#Кукуруза
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