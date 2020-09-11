Урожай кукурузы в Приморье предполагается не менее 400 тонн

Кукуруза является экспортной для Приморья культурой наряду с соей. Поэтому краевой минсельхоз ежегодно планирует увеличение объёмов её производства, дабы нарастить показатели регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморского края». По плану в 2020 году общий объём экспорта приморской сельскохозяйственной продукции должен составить 1,4 миллиарда долларов. Добиться таких показателей непросто, учитывая, что Приморский край находится в зоне рискованного земледелия и постоянно подвергается тайфунам и циклонам. Чтобы минимизировать риски, сельхозпроизводителям рекомендуют страховать посевы. В этом году аграрии застраховали более 200 тысяч гектаров, что в пять раз больше уровня 2019 года.