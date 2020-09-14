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Posted 14 сентября 2020, 07:39

Published 14 сентября 2020, 07:39

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Хороший специалист, трижды отец: фельдшер в Приморье спас коллег из горящей машины

Хороший специалист, трижды отец: фельдшер в Приморье спас коллег из горящей машины

14 сентября 2020, 07:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В Находке автомобиль скорой помощи попал в жёсткое ДТП — в него на полной скорости врезался автомобиль с пьяным водителем без прав. В результате столкновения машина медиков перевернулась и загорелась.

Как позже сообщили в находкинской больнице, водитель получил серьёзные ожоги, один из фельдшеров сломал лодыжку, а второй получил сотрясение мозга средней степени тяжести.

Сообщается, что именно второй фельдшер проявил героизм и помог своим коллегам выбраться из горящей машины. Как рассказал непосредственный руководитель скорой в Находке Андрей Джирма, со стороны водителя в авто заклинило дверь — фельдшер помог ему покинуть горящий салон.

«Работает он у нас пять лет. За это время проявил себя как ответственный, достаточно коммуникабельный сотрудник. Как теперь выяснилось — ещё и смелый. Наверное, будем ходатайствовать, чтобы МЧС выдали ему награду какую-то. Очень приятный человек, хороший специалист. У него трое детей, пасека своя — занимается ей тоже, насколько знаю».Андрей Джирма

Отметим, что фельдшер работает в посёлке Врангель по программе «Земский доктор». Коллеги также характеризуют его, как прекрасного специалиста и отца.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сейчас ГИБДД Находки устанавливает обстоятельства пьяного ДТП на трассе. Сотрудники ведомства рассказали, что пьяный водитель Тойота Калдина выскочил на встречку и столкнулся со скорой помощью, после чего та загорелась.

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