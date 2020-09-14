Хороший специалист, трижды отец: фельдшер в Приморье спас коллег из горящей машины

«Работает он у нас пять лет. За это время проявил себя как ответственный, достаточно коммуникабельный сотрудник. Как теперь выяснилось — ещё и смелый. Наверное, будем ходатайствовать, чтобы МЧС выдали ему награду какую-то. Очень приятный человек, хороший специалист. У него трое детей, пасека своя — занимается ей тоже, насколько знаю».Андрей Джирма