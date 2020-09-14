Хороший специалист, трижды отец: фельдшер в Приморье спас коллег из горящей машины

Posted 14 сентября 2020, 07:39
Published 14 сентября 2020, 07:39
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как позже сообщили в находкинской больнице, водитель получил серьёзные ожоги, один из фельдшеров сломал лодыжку, а второй получил сотрясение мозга средней степени тяжести.
Сообщается, что именно второй фельдшер проявил героизм и помог своим коллегам выбраться из горящей машины. Как рассказал непосредственный руководитель скорой в Находке Андрей Джирма, со стороны водителя в авто заклинило дверь — фельдшер помог ему покинуть горящий салон.
«Работает он у нас пять лет. За это время проявил себя как ответственный, достаточно коммуникабельный сотрудник. Как теперь выяснилось — ещё и смелый. Наверное, будем ходатайствовать, чтобы МЧС выдали ему награду какую-то. Очень приятный человек, хороший специалист. У него трое детей, пасека своя — занимается ей тоже, насколько знаю».Андрей Джирма
Отметим, что фельдшер работает в посёлке Врангель по программе «Земский доктор». Коллеги также характеризуют его, как прекрасного специалиста и отца.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сейчас ГИБДД Находки устанавливает обстоятельства пьяного ДТП на трассе. Сотрудники ведомства рассказали, что пьяный водитель Тойота Калдина выскочил на встречку и столкнулся со скорой помощью, после чего та загорелась.