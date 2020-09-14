Касается каждого водителя: Минтранс готовит существенные поправки в нынешние ПДД

Как сообщает «Ъ», ссылаясь на сам документ, основные поправки будут касаться тонировки — в частности, лобовое стекло должно иметь минимальную пропускаемость 70% — в то время, как сейчас — 75%. Правила тонировки других стёкол не устанавливаются по-прежнему.