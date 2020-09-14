Касается каждого водителя: Минтранс готовит существенные поправки в нынешние ПДД

Posted 14 сентября 2020, 06:55
Published 14 сентября 2020, 06:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщает «Ъ», ссылаясь на сам документ, основные поправки будут касаться тонировки — в частности, лобовое стекло должно иметь минимальную пропускаемость 70% — в то время, как сейчас — 75%. Правила тонировки других стёкол не устанавливаются по-прежнему.
Кроме того, по новым правилам можно будет возить с собой любые огнетушители, аптечки и знаки аварийной остановки, так как из ПДД хотят убрать правила ГОСТа от 2001 года.
Также нельзя будет останавливаться на островках безопасности и совершать там стоянку. Кроме того, зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка».
Также авторы документа предлагают ограничить скорость пассажирских автобусов. Так, скорость до 90 км/час могут развивать только автобусы с исключительно сидячими местами и ремнями безопасности. Для стандартного городского транспорта специалисты предлагают ограничение в 70 км/час. Автобусы, которые перевозят детей, обязаны быть оборудованы оранжевым маячками. Кроме того, вводится знак «Движение автобусов запрещено».
Как сообщает издание, сейчас Минтранс отправил документ на рассмотрение в аналитический центр при правительстве в одну из рабочих групп, действующих в рамках «регуляторной гильотины». Сейчас пакет поправок проходит «процедуры регламента».
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие изменения появились для тех, кто только сдает экзамен на водительские права. Правила сдачи и условия значительно ужесточили по сравнению с предыдущими версиями. К примеру, обязательной станет сдача вождения в условиях города.