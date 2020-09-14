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Posted 14 сентября 2020, 03:12

Published 14 сентября 2020, 03:12

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморскстат: число умерших в Приморье превысило число родившихся в 1,5 раза

Приморскстат: число умерших в Приморье превысило число родившихся в 1,5 раза

14 сентября 2020, 03:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Приморскстат опубликовал статистику демографических изменений в Приморском крае за 1 полугодие 2020 года. Согласно данным службы, число умерших за полгода в крае превысило в 1,5 раза число родившихся.

В целом по краю за полугодие зарегистрировано 8 420 новорождённых (8,9 родившихся на 1000 человек населения). Умерших зарегистрировано 12 880 человек (13,7 умерших на 1000 человек населения).

Среди населения продолжает преобладать мужская смертность — она превысила женскую на 8,5% и составила 6 702 человека.

Детская смертность составила 5,5 детей (возраст до 1 года) на 1000 родившихся. Показатель аналогичен прошлогоднему.

Приехали в Приморье их других регионов в этом полугодии 7 630 человек, что на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Из других стран приехали 3 989 человек, что меньше в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Выехало из Приморья 7 985 человек в другие регионы России (на 18,8% меньше, чем в прошлом году). За границу выехали 5 622 человека (на 9,5% больше, чем в прошлом году).

В период с января по июнь 2020 года на территории края сменил регистрацию 16 821 приморец (на 21,5% меньше, чем в прошлом году), причем из них 6 812 человек сменили постоянную регистрацию по месту жительства.

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