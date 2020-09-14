Прокуратура выписала штраф сотруднику образовательного учреждения во Владивостоке

Установили и виновников нарушения — ими оказались должностные лица, работающие в учреждении. Только после вмешательства прокуратуры они внесли необходимую информацию о госзакупках на портал Единой информационной системы, хотя по закону должны были сделать это сами и не позднее 10-го числа следующего за отчётным месяца.