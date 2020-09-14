Прокуратура выписала штраф сотруднику образовательного учреждения во Владивостоке

Posted 14 сентября 2020, 13:23
Published 14 сентября 2020, 13:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Установили и виновников нарушения — ими оказались должностные лица, работающие в учреждении. Только после вмешательства прокуратуры они внесли необходимую информацию о госзакупках на портал Единой информационной системы, хотя по закону должны были сделать это сами и не позднее 10-го числа следующего за отчётным месяца.
Подобной нарушение классифицируется как коррупционное и подлежит административному наказанию. Поэтому работники прокуратуры возбудили дело об административном правонарушении в отношении нерадивых работников, а их руководителю вынесли представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о других примерах того, как органы прокуратуры следят за соблюдением антикоррупционного законодательства в Приморье. Наиболее частым нарушением является несвоевременное уведомление о принятии на работу бывших государственных служащих. При этом подобные случаи грозят штрафами новым работодателям на несколько десятков тысяч рублей.