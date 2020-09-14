Раскрыта «тайна вандализма» на кладбище Владивостока

Posted 14 сентября 2020, 06:47
Published 14 сентября 2020, 06:47
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как оказалось, никакого вандализма и криминала в этой истории нет. Работы на этих участках были спланированы заранее.
«На участке проводилась процедура эксгумации, где находилось захоронение так называемых невостребованных тел. Согласно законодательству, проведение подобных мероприятий для проведения экспертиз разрешается при соблюдении всех установленных требований законодательства», — сообщили корреспонденту издания в администрации Владивостока.
Выяснилось, что документально процедура была оформлена и запланирована, сейчас тела эксгумированы, а на территории наведён порядок и восстановлены элементы благоустройства.
Сегодня приморские соцсети и СМИ сообщили о вопиющем случае вандализма на кладбище Владивостока — неизвестные «расхитители» выкопали несколько могил, вскрыли гробы и забрали тела.
Пользователи назвали этот случай «немыслимой дикостью», «кошмаром» и «варварским отношением к памяти умерших». Всё оказалось куда прозаичнее и никакого преступления не произошло.