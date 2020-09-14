Раскрыта «тайна вандализма» на кладбище Владивостока

Сюжет Хулиганство

В соцсетях появилось видео с кладбища Лесное во Владивостоке, где сказано, что неизвестные разрыли несколько могил. Автор видео и пользователи посчитали это вандализмом и задались вопросом: что происходит и кому это надо?