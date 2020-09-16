«COVID-мониторинг»: во Владивостоке продолжаются проверки соблюдения масочного режима

«При проверках на транспорте сотрудники административных комиссий осматривают наличие у водителей отметок о прохождении обязательной дезинфекции, а также соблюдение гражданами масочного режима. В случае выявленных нарушений оформляются протоколы и проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правила, установленные действующим в Приморском крае режимом повышенной готовности», — отметили специалисты мэрии Владивостока.