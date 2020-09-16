«COVID-мониторинг»: во Владивостоке продолжаются проверки соблюдения масочного режима

Posted 16 сентября 2020, 08:08
Published 16 сентября 2020, 08:08
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Проверки прошли на остановках «Железнодорожный вокзал», «Семёновская», «Луговая», «Маяк», «Бам» и др.
«При проверках на транспорте сотрудники административных комиссий осматривают наличие у водителей отметок о прохождении обязательной дезинфекции, а также соблюдение гражданами масочного режима. В случае выявленных нарушений оформляются протоколы и проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правила, установленные действующим в Приморском крае режимом повышенной готовности», — отметили специалисты мэрии Владивостока.
Ежедневно проверки проходят и в общественных местах. 15 сентября специалисты проверили 254 точки торговли и общепита, 26 парикмахерских и салонов красоты, осмотрели 20 жилых домов на наличие дезинфекции.
За нарушения масочного режима 15 сентября специалисты оформили 18 протоколов — граждане которые пренебрегают соблюдением режимом повышенной готовности грозят штрафы.
Напомним, что режим повышенной готовности был продлён в Приморском крае. Гражданам следует носить маски и соблюдать режим социального дистанцирования в людных местах.
За последние сутки в Приморье зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19.