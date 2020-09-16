В Приморье строят арендное жильё для востребованных специалистов крупных предприятий

Накануне председатель правительства Приморья Вера Щербина проверила, как продвигается строительство домов в Большом Камне. Объекты планируют сдать в декабре 2021 года. Бетонные «коробки» возведут уже к концу нынешнего года. Всего здесь предполагается создать 756 квартир. Кроме Большого Камня строительство по этому проекту ведётся в Уссурийске, Хороле и центре Ханкайского района — посёлке Камень-Рыболов. Некоторые дома будут готовы уже в этом году — например, сдача 300 квартир планируется вскоре в Уссурийске. Планам краевых строек не помешали ограничения периода пандемии — все работы идут по графику. В ближайшие три года по программе планируют сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья — это почти 2 тысячи квартир.