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Posted 16 сентября 2020, 04:55

Published 16 сентября 2020, 04:55

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

В Приморье строят арендное жильё для востребованных специалистов крупных предприятий

16 сентября 2020, 04:55
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Строительство
В нескольких районах Приморья активно разворачивается краевая программа «Арендное жильё». Для востребованных специалистов нескольких крупных компаний строятся дома, квартиры в них будут сдаваться в аренду по социальным ценам и с доплатами квартиросъёмщикам со стороны их работодателей.

Накануне председатель правительства Приморья Вера Щербина проверила, как продвигается строительство домов в Большом Камне. Объекты планируют сдать в декабре 2021 года. Бетонные «коробки» возведут уже к концу нынешнего года. Всего здесь предполагается создать 756 квартир. Кроме Большого Камня строительство по этому проекту ведётся в Уссурийске, Хороле и центре Ханкайского района — посёлке Камень-Рыболов. Некоторые дома будут готовы уже в этом году — например, сдача 300 квартир планируется вскоре в Уссурийске. Планам краевых строек не помешали ограничения периода пандемии — все работы идут по графику. В ближайшие три года по программе планируют сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья — это почти 2 тысячи квартир.

Программа «Арендное жильё» инициирована правительством Приморья в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Она призвана обеспечить квартирами квалифицированных сотрудников стратегических предприятий и сократить миграционный отток из региона.

Квартиросъёмщики в перспективе смогут выкупить свои арендные квартиры в ипотеку, опять-таки на льготных условиях: «Дальневосточная ипотека» предполагает ставку 2%. Стоимость квадратного метра при этом планируется сохранить на уровне 75 тысяч рублей. Что касается цены аренды жилья — она будет вдвое меньше среднерыночной.

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#Новости#Общество#Строительство#Жилье
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