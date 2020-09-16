В Приморье строят арендное жильё для востребованных специалистов крупных предприятий

Posted 16 сентября 2020, 04:55
Published 16 сентября 2020, 04:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Накануне председатель правительства Приморья Вера Щербина проверила, как продвигается строительство домов в Большом Камне. Объекты планируют сдать в декабре 2021 года. Бетонные «коробки» возведут уже к концу нынешнего года. Всего здесь предполагается создать 756 квартир. Кроме Большого Камня строительство по этому проекту ведётся в Уссурийске, Хороле и центре Ханкайского района — посёлке Камень-Рыболов. Некоторые дома будут готовы уже в этом году — например, сдача 300 квартир планируется вскоре в Уссурийске. Планам краевых строек не помешали ограничения периода пандемии — все работы идут по графику. В ближайшие три года по программе планируют сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья — это почти 2 тысячи квартир.
Программа «Арендное жильё» инициирована правительством Приморья в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Она призвана обеспечить квартирами квалифицированных сотрудников стратегических предприятий и сократить миграционный отток из региона.
Квартиросъёмщики в перспективе смогут выкупить свои арендные квартиры в ипотеку, опять-таки на льготных условиях: «Дальневосточная ипотека» предполагает ставку 2%. Стоимость квадратного метра при этом планируется сохранить на уровне 75 тысяч рублей. Что касается цены аренды жилья — она будет вдвое меньше среднерыночной.