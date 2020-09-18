Полицейский в Артёме предложил «крышу» владельцам магазина — и погорел

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Они установили, что с 2017 года один из старших участковых артёмовской полиции выявил, что магазин на улице 1-я Солнечная торгует алкоголем без лицензии. Дважды слуга закона составил в отношении предпринимателя административный протокол, а в марте 2018 года снова пришёл в магазин и, зная, что в магазине отсутствуют необходимые документы, предложил предпринимателю своё покровительство в сокрытии выявленных нарушений за ежемесячную мзду. Несколько раз после этого он требовал передавать ему то 10, то 20 тысяч рублей.