Полицейский в Артёме предложил «крышу» владельцам магазина — и погорел

Posted 18 сентября 2020, 07:10
Published 18 сентября 2020, 07:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Они установили, что с 2017 года один из старших участковых артёмовской полиции выявил, что магазин на улице 1-я Солнечная торгует алкоголем без лицензии. Дважды слуга закона составил в отношении предпринимателя административный протокол, а в марте 2018 года снова пришёл в магазин и, зная, что в магазине отсутствуют необходимые документы, предложил предпринимателю своё покровительство в сокрытии выявленных нарушений за ежемесячную мзду. Несколько раз после этого он требовал передавать ему то 10, то 20 тысяч рублей.
Преступление открылось 6 июля 2020 года, когда полицейский приехал за очередной взяткой на парковку гипермаркета на улице Гагарина. В момент передачи денег его задержали. Следователи подсчитали позднее, что с апреля 2018 года по июль 2020 года обвиняемый получил от предпринимателя взятку на общую сумму 430 000 рублей.
На основе собранной достаточной доказательственной базы уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.