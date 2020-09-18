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Posted 18 сентября 2020, 07:10

Published 18 сентября 2020, 07:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Полицейский в Артёме предложил «крышу» владельцам магазина — и погорел

18 сентября 2020, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Взятка
В Приморье завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, который вымогал взятки у владельца местного магазина и даже предлагал тому «крышу». Однако вымогательство раскрылось, недобросовестного стража порядка удалось взять с поличным в июле 2020 года. Теперь его участь решит суд.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Они установили, что с 2017 года один из старших участковых артёмовской полиции выявил, что магазин на улице 1-я Солнечная торгует алкоголем без лицензии. Дважды слуга закона составил в отношении предпринимателя административный протокол, а в марте 2018 года снова пришёл в магазин и, зная, что в магазине отсутствуют необходимые документы, предложил предпринимателю своё покровительство в сокрытии выявленных нарушений за ежемесячную мзду. Несколько раз после этого он требовал передавать ему то 10, то 20 тысяч рублей.

Преступление открылось 6 июля 2020 года, когда полицейский приехал за очередной взяткой на парковку гипермаркета на улице Гагарина. В момент передачи денег его задержали. Следователи подсчитали позднее, что с апреля 2018 года по июль 2020 года обвиняемый получил от предпринимателя взятку на общую сумму 430 000 рублей.

На основе собранной достаточной доказательственной базы уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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#Новости#Общество#Взятка#Коррупция
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