«Проклятая земля»: почему приморцы не ведутся на «дальневосточный гектар»

Posted 18 сентября 2020, 07:25
Published 18 сентября 2020, 07:25
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Гектарный бум закончился, и на кадастровой карте Приморского края осталась большое количество никому не нужных участков. Итогом программы стало привлечение 1 300 человек, которые взяли землю и подтвердили её использование отчётностью, подавляющее большинство этих людей — местные. Выходит, что этот «аттракцион невиданной щедрости» провалился и теперь болтается мёртвым грузом в карманах муниципальных администраций.
Россияне, которых несколько лет назад всеми правдами и неправдами призывали «ехать на Восток за землёй», не желают связываться с программой. Даже если им хочется заполучить в собственность землю, они предпочитают старую схему приобретения участков «купи-продай». Один из потенциальных получателей гектара поделился с корреспондентом агентства мнением, что «гектар» вызывает у него опасения, и ему легче заплатить деньги и приобрести участок в собственность, чем получать через «мутную схему» непонятно что, непонятно как и непонятно где.
Непонятно где
Одна из главных проблем проекта «Дальневосточный гектар» в Приморье — это серая зона земель, где нельзя получить участок. Она расползается вокруг городов и посёлков, оставляя желающим только маленькие участки в глубинке, куда можно проехать разве что на внедорожнике. Например, ближайшие к Владивостоку свободные земли начинаются за Кипарисово, в Артемовском округе — в Многоудобном и Новороссии. Ближе к «цивилизации» нет ни одного свободного клочка земли, всё напрочь заштриховано серым. Исключение составляет разве что Уссурийск, возле которого есть большое количество свободных и никому не нужных земель, например, рядом с мусорным полигоном. Люди не хотят брать участки даже в пригороде Уссурийска, в местах, где есть хоть какая-то инфраструктура. Свободными остаются земли в Тимирязевском, Новоникольске и Борисовском.
Ещё одна проблема — это полное отсутствие инфраструктуры и взаимодействия с местными властями. Собеседник агентства, одним из первых взявший гектар в Приморье, более полугода обивал пороги районной администрации, чтобы согласовать дорогу до участка. Не получив подписей, он заплатил деньги подрядной организации и сделал все сам. Об электричестве ему остается только мечтать: до линии более 4 километров, к которым тоже нужно будет подключаться «за свои». При этом «москвичи из АРЧК», по его словам, довольно полно консультируют по всем вопросам, в то время как местные власти шарахаются от «гектарщиков» как от чумных. В принципе оно и не удивительно, своих забот хватает, а тут ещё эти «пришлые» со своими «дармовыми болотами».
Непонятно как
Скептицизм людей, которые хотели взять гектар, но впоследствии отказались от этой идеи, понятен — после череды громких скандалов бесплатная земля уже не кажется им такой заманчивой. Так, например в 2018 году семья фермеров на Сахалине взяла гектар и вложила в него около двадцати миллионов, после чего государство забрало свои земли назад. Оказалось, что на участке были залежи полезных ископаемых, которые стоят на государственном балансе. В этом плане «гектарщики» законодательством никак не защищены, они на этих землях сидят, что называется, «на птичьих правах». Стоит ли вкладывать деньги в развитие инфраструктуры на участке, который у тебя могут отобрать в любой момент? Вопрос риторический.
Елена Андреева, вместе с семьёй получившая несколько гектаров для выращивания дикоросов, отмечает, что пока не вкладывает серьёзных денег в участок, ждет, когда земля перейдёт в собственность.
«Мы провели мелиорацию, сейчас осваиваем участок, за три года более-менее привели его в порядок. Сейчас ждём, когда мы сможем получить землю в собственность, чтобы полноценно ею заняться», — рассказывает девушка.
Отдельная головная боль «гектарщиков» — меры поддержки. На сайте «Дальневосточного гектара» сказано, что поддержку получили 2 500 тысячи граждан на общую сумму 856 миллионов рублей. Самый популярны запрос — грант на развитие семейной животноводческой фермы, на него было потрачено 338 миллионов рублей. Кто получил деньги неизвестно.
Кроме того, в своей брошюре о мерах поддержки для освоения «гектара» агентство по развитию человеческого капитала пишет о кредитах под какой-то совсем уж фантастический процент. Например «Почта Банк», согласно опубликованной информации, предоставляет заём для освоения гектаров под 7% годовых. Корреспондент агентства обратился в банк и попытался взять кредит на освоение гектара. Оказалось, что льготный кредит предоставляется под 14,5% годовых и только на технику магазинов-партнёров, среди которых нет ни одного сельскохозяйственного магазина, имеющего представительство в Приморском крае. Зато новоиспечённый фермер может взять себе новый смартфон и снимать свои болота сразу на три камеры, таких партнёров у банка полный список. Менеджер Россельхозбанка очень долго пытался обнаружить в своём списке кредитный продукт, связанный с «гектаром» и всё-таки нашел. Кредит под скромные «от 13%» со страховкой и всеми сопутствующими услугами.
Непонятно что
Многие амбициозные проекты, которые анонсированы на сайте «гектара» уже рухнули или вот-вот упадут. Отчасти это связано с ограничениями и административными барьерами — государство дает фермерам землю, но связывает руки различными законодательными нюансами, чтобы они там на этой земле ничего лишнего не делали. Например, сельскохозяйственный кооператив на Сахалине, владельцы которого получали от администрации все возможные преференции, в этом году вылетел из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Владелица туристической базы на «гектаре» в прошлом году зафиксировала 734 000 рублей убытков. Фермеры из Хабаровского края ушли в минус на 178 тысяч рублей в 2019 году. Все это люди из «успешных историй освоения дальневосточного гектара», которыми так гордится на своём сайте Агентство по развитию человеческого капитала. Итоги этих историй со слезами, кредитами и коллекторами они по понятным причинам не публикуют.
Елена Андреева, владелица гектара, которая занимается выращиванием дикоросов, говорит, что ничего особенного в этих историях нет. Гектар требует вложений, и убытки в начале пути будут, потому что пустая земл не приносит прибыли. На освоение земли она вместе с друзьями и родственниками потратила около полумиллиона рублей.