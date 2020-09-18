«Проклятая земля»: почему приморцы не ведутся на «дальневосточный гектар»

Ещё одна проблема — это полное отсутствие инфраструктуры и взаимодействия с местными властями. Собеседник агентства, одним из первых взявший гектар в Приморье, более полугода обивал пороги районной администрации, чтобы согласовать дорогу до участка. Не получив подписей, он заплатил деньги подрядной организации и сделал все сам. Об электричестве ему остается только мечтать: до линии более 4 километров, к которым тоже нужно будет подключаться «за свои». При этом «москвичи из АРЧК», по его словам, довольно полно консультируют по всем вопросам, в то время как местные власти шарахаются от «гектарщиков» как от чумных. В принципе оно и не удивительно, своих забот хватает, а тут ещё эти «пришлые» со своими «дармовыми болотами».