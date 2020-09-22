Прокуратура озвучила подробности дела с ожогами глаз у приморских школьников

Posted 22 сентября 2020, 04:56
Published 22 сентября 2020, 04:56
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сотрудники надзорного ведомства установили, что учитель пренебрег правилами использования ультрафиолетовой лампы, включив её прямо на уроке.
Согласно правилам безопасности, в момент работы устройства в непосредственной близости не должны находиться люди. В то же время ученики сидели рядом с прибором в течение всего занятия.
Специалисты подчеркнули, что всего в классе было 12 детей — из них четверо обратились за помощью к медикам.
В адрес школы внесли представление. А в отношении директора образовательного учреждения возбудили дело об административном правонарушении.
Также районная прокуратура будет контролировать ход и результаты процессуальной проверки по делу.
Напомним, информация о пострадавших детях появилась в социальных сетях. После этого проверку начали следователи, полиция и прокуратура.