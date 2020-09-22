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Posted 22 сентября 2020, 04:56

Published 22 сентября 2020, 04:56

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Прокуратура озвучила подробности дела с ожогами глаз у приморских школьников

Прокуратура озвучила подробности дела с ожогами глаз у приморских школьников

22 сентября 2020, 04:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Анучинского района проверила сообщения о том, что несколько школьников в селе Анучино пострадали из-за работы бактерицидной лампы прямо во время урока.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что учитель пренебрег правилами использования ультрафиолетовой лампы, включив её прямо на уроке.

Согласно правилам безопасности, в момент работы устройства в непосредственной близости не должны находиться люди. В то же время ученики сидели рядом с прибором в течение всего занятия.

Специалисты подчеркнули, что всего в классе было 12 детей — из них четверо обратились за помощью к медикам.

В адрес школы внесли представление. А в отношении директора образовательного учреждения возбудили дело об административном правонарушении.

Также районная прокуратура будет контролировать ход и результаты процессуальной проверки по делу.

Напомним, информация о пострадавших детях появилась в социальных сетях. После этого проверку начали следователи, полиция и прокуратура.

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