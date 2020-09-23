Предупрежден, значит вооружен: уссурийцам рассказали о пользе вакцинации от гриппа

Posted 23 сентября 2020, 10:07
Published 23 сентября 2020, 10:07
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
На встрече под председательством заместителя главы администрации УГО Оксаны Малышевой, были подняты актуальные вопросы, такие как необходимость вакцинации против гриппа, оказание социальной помощи на основании социального контракта в Приморском крае, об опыте сопровождаемого проживания и другие.
Как отметил в своем выступлении начальник отделения КГБУ «Приморский центр занятости населения в Уссурийске» Андрей Баланда, оказание социальной помощи инвалидам проводится на основании социального контракта.
«Социальный контракт заключается по одному из четырех направлений: поиск работы — трудоустройство; прохождение профессионального обучения, включая дополнительное; организация предпринимательской деятельности (с выплатой по размеру фактических затрат, но не более 250000 рублей); и осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление малоимущим гражданином трудной жизненной ситуации. Срок заключения контракта можно варьировать от 3 месяцев до 1 года», — подчеркнул Андрей Баланда.
Цель оказания помощи — создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности, уточнила заместитель начальника отделения по Уссурийскому городскому округу КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» Жанна Папкина, добавив, что в этом случае человек может рассчитывать на помощь активных граждан. Но при этом необходимо повысить у него мотивацию для длительных трудовых отношений.
В завершение встречи участники заседания заострили внимание на необходимости вакцинации против гриппа, так как в этом году высока вероятность одновременной заболеваемости как гриппом, так и коронавирусом.
Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в городе Уссурийске Виктория Пак напомнила собравшимся, что прививка уменьшает риск осложнений от смешанных форм инфекций, поэтому всем гражданам рекомендовано пройти вакцинацию.
«Специфическая профилактика — это прививка, ни одно лекарство не поможет так, как вакцина от гриппа. Даже если человек заболеет, осложнения будут минимальны», — акцентировала Виктория Пак.
По итогам встречи руководителям общественных организаций инвалидов рекомендовано довести до сведения всех членов своих учреждений необходимую информацию.