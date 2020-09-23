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Posted 23 сентября 2020, 10:07

Published 23 сентября 2020, 10:07

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Предупрежден, значит вооружен: уссурийцам рассказали о пользе вакцинации от гриппа

Предупрежден, значит вооружен: уссурийцам рассказали о пользе вакцинации от гриппа

23 сентября 2020, 10:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Уссурийском городском округе особое внимание уделяют здоровью горожан с ограниченными возможностями. С этой целью 22 сентября прошло заседание координационного совета по делам инвалидов.

На встрече под председательством заместителя главы администрации УГО Оксаны Малышевой, были подняты актуальные вопросы, такие как необходимость вакцинации против гриппа, оказание социальной помощи на основании социального контракта в Приморском крае, об опыте сопровождаемого проживания и другие.

Как отметил в своем выступлении начальник отделения КГБУ «Приморский центр занятости населения в Уссурийске» Андрей Баланда, оказание социальной помощи инвалидам проводится на основании социального контракта.

«Социальный контракт заключается по одному из четырех направлений: поиск работы — трудоустройство; прохождение профессионального обучения, включая дополнительное; организация предпринимательской деятельности (с выплатой по размеру фактических затрат, но не более 250000 рублей); и осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление малоимущим гражданином трудной жизненной ситуации. Срок заключения контракта можно варьировать от 3 месяцев до 1 года», — подчеркнул Андрей Баланда.

Цель оказания помощи — создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности, уточнила заместитель начальника отделения по Уссурийскому городскому округу КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» Жанна Папкина, добавив, что в этом случае человек может рассчитывать на помощь активных граждан. Но при этом необходимо повысить у него мотивацию для длительных трудовых отношений.

В завершение встречи участники заседания заострили внимание на необходимости вакцинации против гриппа, так как в этом году высока вероятность одновременной заболеваемости как гриппом, так и коронавирусом.

Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в городе Уссурийске Виктория Пак напомнила собравшимся, что прививка уменьшает риск осложнений от смешанных форм инфекций, поэтому всем гражданам рекомендовано пройти вакцинацию.

«Специфическая профилактика — это прививка, ни одно лекарство не поможет так, как вакцина от гриппа. Даже если человек заболеет, осложнения будут минимальны», — акцентировала Виктория Пак.

По итогам встречи руководителям общественных организаций инвалидов рекомендовано довести до сведения всех членов своих учреждений необходимую информацию.

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