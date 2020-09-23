Предупрежден, значит вооружен: уссурийцам рассказали о пользе вакцинации от гриппа

Цель оказания помощи — создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности, уточнила заместитель начальника отделения по Уссурийскому городскому округу КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» Жанна Папкина, добавив, что в этом случае человек может рассчитывать на помощь активных граждан. Но при этом необходимо повысить у него мотивацию для длительных трудовых отношений.