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Posted 29 сентября 2020, 02:02

Published 29 сентября 2020, 02:02

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Жадина-говядина: ВМТП пытается отобрать у пограничников землю под собачьими вольерами

Жадина-говядина: ВМТП пытается отобрать у пограничников землю под собачьими вольерами

29 сентября 2020, 02:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Юристы порта в суде оспорили право ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» на небольшой клочок «золотой» портовой земли. Силовики пытаются добиться правды уже в суде второй инстанции.

Всё началось с того, что порт выделил пограничникам землю в аренду. Общая площадь предоставленного ведомству клочка земли составила 559 квадратных метров. На нём сотрудники службы возвели вольеры для служебных собак и небольшой пост охраны. Что примечательно, вольеры для собак оказались на порядок больше поста пограничников.

После этого, в 2018 году порт потребовал демонтировать вольеры и пост и очистить землю. Пограничники демонтировать свои объекты отказались и юристы порта направились прямиком в суд. Вот уже несколько лет они пытаются выяснить кто же в этой ситуации прав.

Суд в данном деле рассматривает ситуацию в пользу ВМТП и раз за разом выносит неприятные для ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» решения. Эксперты внимательно следят за данным судебным разбирательством и напоминают, что «нельзя рубить сук на котором сидишь и «злить «силовика, который тебя курирует».

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