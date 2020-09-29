Жадина-говядина: ВМТП пытается отобрать у пограничников землю под собачьими вольерами

Posted 29 сентября 2020, 02:02
Published 29 сентября 2020, 02:02
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Всё началось с того, что порт выделил пограничникам землю в аренду. Общая площадь предоставленного ведомству клочка земли составила 559 квадратных метров. На нём сотрудники службы возвели вольеры для служебных собак и небольшой пост охраны. Что примечательно, вольеры для собак оказались на порядок больше поста пограничников.
После этого, в 2018 году порт потребовал демонтировать вольеры и пост и очистить землю. Пограничники демонтировать свои объекты отказались и юристы порта направились прямиком в суд. Вот уже несколько лет они пытаются выяснить кто же в этой ситуации прав.
Суд в данном деле рассматривает ситуацию в пользу ВМТП и раз за разом выносит неприятные для ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» решения. Эксперты внимательно следят за данным судебным разбирательством и напоминают, что «нельзя рубить сук на котором сидишь и «злить «силовика, который тебя курирует».