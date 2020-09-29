Жадина-говядина: ВМТП пытается отобрать у пограничников землю под собачьими вольерами

После этого, в 2018 году порт потребовал демонтировать вольеры и пост и очистить землю. Пограничники демонтировать свои объекты отказались и юристы порта направились прямиком в суд. Вот уже несколько лет они пытаются выяснить кто же в этой ситуации прав.